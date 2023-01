Pokémon Karmesin und Purpur: Das große Akademieturnier - So nehmt ihr daran teil

Auf die Hauptstory folgt in Pokémon Karmesin und Purpur unter anderem noch das große Akademieturnier. Auch bei diesem Könnt ihr die Fähigkeiten eures Teams auf die Probe stellen und gegen verschiedene Gegner und ihre Teams anstreten.

Wir zeigen euch in unserem Guide, was ihr beim großen Akademieturnier in Pokémon Karmesin und Purpur beachten müsst und mit welchen Gegnern ihr es zu tun bekommt!

Inhalt:

Wie schalte ich das große Akademieturnier frei?

Bevor ihr am großen Akademieturnier in Pokémon Karmesin und Purpur teilnehmen könnt, müsst ihr zuerst einmal die Hauptstory durchspielen. Anschließend ist es noch erforderlich, ein weiteres Mal gegen alle acht Arenaleiterinnen und Arenaleiter anzutreten.

Kehrt ihr im Anschluss daran zur Akademie zurück, seht ihr ein paar Sequenzen, in denen ihr erfahrt, dass ihr das Turnier freigeschaltet habt.

In eurem Raum sprecht ihr danach mit Nemila, bevor es zurück zur Eingangshalle geht. Am Empfangsschalter könnt ihr euch für die Teilnahme anmelden.

Wie gewinne ich das erste Akademieturnier?

Bei eurem allerersten Akademieturnier in Pokémon Karmesin und Purpur tretet ihr gegen eine feste Gruppe aus vier Gegnern an: Pepper, Jim, Amura und Sagaria.

Vor jedem Kampf wird euer Team geheilt und ihr könnt somit auch in jedem Kampf die Terakristallisierung einsetzen. Nachfolgend zeigen wir euch die Teams eurer Gegner:

Pepper besiegen

Pokémon Level Typ Schlaraffel Level 67 Normal Saltigant Level 67 Gestein Halupenjo Level 67 Pflanze / Feuer Tenterra Level 67 Boden / Pflanze Austos Level 67 Wasser / Eis Mastifioso Level 68 Unlicht

Gestein und Kampf sind Peppers Schwächen, also nutzt sie entsprechend aus! Kampf hilft euch auch gegen Mastifioso weiter, alternativ greift ihr auf ein Feen-Pokémon zurück.

Jim besiegen

Pokémon Level Typ Arkani Level 65 Feuer Pampross Level 65 Boden Mantidea Level 65 Pflanze Lahmus Level 65 Wasser / Psycho Schlukwech Level 65 Gift Farigiraf Level 66 Normal / Psycho

Jim hat ein abwechslungsreiches Team, zu dessen Schwächen zählen Eis, Boden und Unlicht. Espinodon ist eine gute Wahl für den Kampf, gegen Farigiraf hilft euch ein Gladimperio mit Terakristallisierung gut weiter.

Amura besiegen

Pokémon Level Typ Legios Level 65 Kampf Tauros (Flammen) Level 65 Kampf / Feuer Tauros (Fluten) Level 65 Kampf / Wasser Resladero Level 65 Kampf / Flug Meditalis Level 65 Kampf / Psycho Hariyama Level 66 Kampf

Amura setzt voll auf Kampf, mit Psycho und Fee seid ihr gut gerüstet gegen ihre Pokémon. Gute Optionen sind außerdem Guardevoir und Flug-Pokémon, die euch gegen ihre letzten beiden Pokémon helfen.

Sagaria besiegen

Pokémon Level Typ Psiopatra Level 69 Psycho Arktilas Level 69 Eis Gladimperio Level 69 Unlicht / Stahl Agiluza Level 69 Wasser / Psycho Chevrumm Level 69 Pflanze Lumiflora Level 70 Gestein / Gift

Sagarias Team hat sich nach eurem ersten Aufeinandertreffen nicht verändert, es ist aber stärker. Mit den Entwicklungen der Starter-Pokémon seid ihr gut beraten, außerdem helfen euch Unlicht und Kampf weiter.

Pepper ist einer der möglichen Gegner beim Turnier. Beim ersten Turnier trefft ihr definitiv auf ihn.

Welche Gegner gibt es noch beim Akademieturnier?

Habt ihr euer erstes Akademieturnier in Pokémon Karmesin und Purpur bestritten, könnt ihr so oft daran teilnehmen, wie ihr möchtet.

Ihr tretet aber nicht immer gegen die oben erwähnten Gegner an. Vielmehr wählt das Spiel vier Gegner zufällig aus einem größeren Pool aus.

Zusätzlich zu den oben erwähnten Teams findet ihr nachfolgend weitere mögliche Gegner und ihre Teams, mit denen ihr es dort zu tun bekommt:

Cosima

Pokémon Level Typ Nachtara Level 69 Unlicht Aquana Level 69 Wasser Blitza Level 69 Elektro Flamara Level 69 Feuer Folipurba Level 69 Pflanze Feelinara Level 70 Fee

Direktor Clavel (Wenn ihr Felori als Starter gewählt habt)

Pokémon Level Typ Kommandutan Level 65 Normal / Psycho Rexblisar Level 65 Pflanze / Eis Hundemon Level 65 Unlicht / Feuer Mortipot Level 65 Geist Hutsassa Level 65 Pflanze / Gift Skelokrok Level 66 Feuer / Geist

Direktor Clavel (Wenn ihr Krokel als Starter gewählt habt)

Pokémon Level Typ Kommandutan Level 65 Normal / Psycho Rexblisar Level 65 Pflanze / Eis Hundemon Level 65 Unlicht / Feuer Mortipot Level 65 Geist Hutsassa Level 65 Pflanze / Gift Bailonda Level 66 Wasser / Kampf

Direktor Clavel (Wenn ihr Kwaks als Starter gewählt habt)

Pokémon Level Typ Kommandutan Level 65 Normal / Psycho Rexblisar Level 65 Pflanze / Eis Hundemon Level 65 Unlicht / Feuer Mortipot Level 65 Geist Hutsassa Level 65 Pflanze / Gift Maskagato Level 66 Pflanze / Unlicht

Mimi

Pokémon Level Typ Hypno Level 65 Psycho Zapplarang Level 65 Elektro Firnontor Level 65 Eis Britzigel Level 65 Elektro Kronjuwild (Herbstform) Level 65 Normal / Pflanze Aggrostella Level 66 Gift / Wasser

Moira

Pokémon Level Typ Zoroark Level 65 Unlicht Groink Level 65 Psycho Vipitis Level 65 Gift Lumineon Level 65 Wasser Scherox Level 65 Käfer / Stahl Gengar Level 66 Geist / Gift

Nemila (Wenn ihr Felori als Starter gewählt habt)

Pokémon Level Typ Wolwerock Level 71 Gestein Dummimisel Level 71 Normal Viscogon Level 71 Drache Pamomamo Level 71 Elektro / Kampf Schlurm Level 71 Stahl Bailonda Level 72 Wasser / Kampf

Nemila (Wenn ihr Krokel als Starter gewählt habt)

Pokémon Level Typ Wolwerock Level 71 Gestein Dummimisel Level 71 Normal Viscogon Level 71 Drache Pamomamo Level 71 Elektro / Kampf Schlurm Level 71 Stahl Maskagato Level 72 Pflanze / Unlicht

Nemila (Wenn ihr Kwaks als Starter gewählt habt)

Pokémon Level Typ Wolwerock Level 71 Gestein Dummimisel Level 71 Normal Viscogon Level 71 Drache Pamomamo Level 71 Elektro / Kampf Schlurm Level 71 Stahl Skelokrok Level 72 Feuer / Geist

Quendella

Pokémon Level Typ Wolwerock (Tagform) Level 65 Gestein Wolwerock (Nachtform) Level 65 Gestein Humanolith Level 65 Gestein Montecarbo Level 65 Gestein / Feuer Kamalm Level 65 Wasser / Gestein Saltigant Level 66 Gestein

Saguaro

Pokémon Level Typ Pachirisu Level 65 Elektro Viscogon Level 65 Drache Mamolida Level 65 Wasser Honweisel Level 65 Käfer / Flug Frosdedje Level 65 Eis / Geist Silembrim Level 66 Psycho / Fee

Salvatore

Pokémon Level Typ Kramshef Level 65 Unlicht / Flug Colossand Level 65 Geist / Boden Glaziola Level 65 Eis Morbitesse Level 65 Psycho Snobilikat Level 65 Normal Raichu Level 66 Elektro

Sinius

Pokémon Level Typ UHaFnir Level 67 Flug / Drache Tandrak Level 67 Gift / Drache Dragoran Level 67 Drache / Flug Drapfel Level 67 Pflanze / Drache Maxax Level 67 Drache Espinodon Level 68 Drache / Eis

Welche Belohnungen gibt es beim großen Akademieturnier?

Wenn ihr an den Akademieturnieren in Pokémon Karmesin und Purpur teilnehmt, könnt ihr euch eine Reihe von Belohnungen in Form von Items sichern.

Dazu zählen unter anderem verschiedene Formen von Bällen, alle Arten von Münzen, Sonderbonbons, Silber- und Goldkronkorken, alle Arten von Tera-Stücke und noch einiges mehr.

Kurz gesagt: Es lohnt sich, daran teilzunehmen. Es ist auch eine gute Möglichkeit, EP für noch schwächere Pokémon zu sammeln.

