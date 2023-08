Remnant 2: Eigenschaften zurücksetzen könnt ihr mit diesen Kniff sogar kostenlos

Mit der Kugel des Ungeschehens könnt ihr in Remnant 2 eure Eigenschaften zurücksetzen. Das kostet allerdings 2.500 Altmetall sowie drei Lumenitkristalle. Ein Spieler zeigt, wie ihr diese Kosten nachhaltig umgehen könnt. Und ihr müsst nicht einmal viel dafür tun.

So setzt ihr eure Eigenschaftspunkte in Remnant 2 zurück

Remnant 2 besitzt insgesamt 32 verschiedene Eigenschaften, in die ihr im Laufe des Spiels bis zu 85 Eigenschaftspunkte stecken könnt. Diese Punkte erhöhen dann bestimmte Attribute eures Charakters. Einige erhöhen eure Leben, eure Modregeneration, geben euch Lebensraub und noch viel mehr.

Im Menü von Remnant 2 könnt ihr eure Eigenschaften finden und verfügbare Punkte verteilen.

Wenn ihr nicht genau wisst, wie viel euch eine Eigenschaft am Ende wirklich bringt und wie ich einfach mal wild eure Punkte in alles steckt, was sich irgendwie sinnvoll anhört, kann es durchaus sein, dass ihr eure Wahl später ein wenig bereut. Besonders, wenn ihr durch verschiedene Rätsel oder Gegner zusätzliche Eigenschaften erhaltet.

Mehr zu Remnant 2:

Remnant 2: Um die Alchemisten-Klasse freizuschalten, muss euch eine mutierte Ratte entführen

Remnant 2 hat eine Klasse tief im eigenen Code versteckt: So erhaltet ihr den Archon

Remnant 2: Wenn ihr euch traut diesen Ring zu opfern, erhaltet ihr eine der besten Handfeuerwaffen

Dann ist es an der Zeit zu Wallace zu gehen, ihr wisst schon, der Kerl, bei dem ihr euch eure Startklasse wählt und auch alle weiteren freischaltet. Hier müsst ihr dann die Kugel des Ungeschehens kaufen. Wie bereits erwähnt, kostet euch diese 2.500 Altmetall und drei Lumenitkristalle. Und ihr könnt diese in der Theorie nur einmal aktivieren und eure Punkte zurücksetzen.

Bei Wallace könnt ihr die Kugel des Ungeschehens kaufen.

Die Kugel des Ungeschehens ungeschehen machen

In der Praxis ist es jedoch möglich, das Spiel ein wenig auszutricksen und die Kugel wiederzuverwenden. Recycling ist also auch in Remnant 2 angesagt. Wie Reddit-Nutzer NonHeroJC herausgefunden hat, könnt ihr die Aktivierungsanimation der Kugel durch eine Ausweichrolle stoppen. Hierfür spamt er direkt nach dem Auswählen und Aktivieren der Kugel die Taste für die Ausweichrolle noch während die Animation im Gange ist.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

So kann er die Animation abbrechen, die Punkte werden dennoch zurückgesetzt und die Kugel befindet sich weiterhin im Inventar, falls ihr sie noch einmal, oder noch mehrere Male verwenden wollt.