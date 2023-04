Resident Evil 4 Remake - Alle 39 Schätze im Dorf (Kapitel 1 + 2, Dorfplatz, Scheune, Fabrik)

In Resident Evil 4 Remake sind jede Menge Schätze versteckt. In den ersten sechs Kapitel gibt es 39 Schätze, die ihr im Dorf finden müsst, um die Herausforderung Räuber zu erfüllen. Nicht nur das, die Schätze sind der besten Weg, schnell viele Pesetas zu bekommen und all die schönen Dinge beim Händler kaufen zu können.

Inhalt Alle Schätz im Dorf von Resident Evil 4 Remake

Schätze im Dorf - Kapitel 1 (Dorfplatz, Mühle, Scheune)

Schätze im Dorf - Kapitel 2 (Fabrik, Tal, Lager)

Schätze im Dorf - Kapitel 3 (Dorf 2, Fischfarm, Steinbruch)

Schätze im Dorf - Kapitel 4 (See und Umgebung)

Schätze im Dorf - Kapitel 5 (Dorf und Bauenrhof mit Ashley)

Schätze im Dorf - Kapitel 6 (Bergwerk, Kontrollpunkt)



Alle Schätze Kapitel 1 - Resident Evil 4

Schatz 1 - Seidenkristall: Lauft in diesem Haus im Dorf ins obere Stockwerk, springt aus dem Fenster und lauft einmal hier oben um das Haus herum auf die andere Seite. Auf dem kleinen Anbau findet ihr den Seidenkristall.

Schatz 1 - Seidenkristall

Schatz 2 – Rubin: Wenn ihr das Dorf nach dem Kampf nach Nord-Osten in Richtung Bauernhof verlasst, in der letzten Hütte links.

Schatz 2 – Rubin

Schatz 3 – Perlenkette: In der West-Ecke des Bauernhofs auf dem Acker dreht sich eine kleine Mühle, an der eine Silber-Glocke hängt. Auf diese dürft ihr aber nur schießen, wenn sie sich ganz rechts außen befindet, sonst fällt der Inhalt in den Brunnen, ist dreckig und weniger wert.

Schatz 3 – Perlenkette

Schatz 4 – Rubin: In der großen Scheune steht hinten in der Ecke neben der Hintertür eine Kommode, in dieser liegt ein Rubin.

Schatz 4 – Rubin

Schatz 5 – Kelch: Klettert aus der Scheune oben aus dem Fenster und lauft zur Mühle. Verlasst diese im oberen Stock durch die Tür rechts und lasst euch dann nach unten fallen. Hier findet ihr eine Schatzkiste.

Schatz 5 – Kelch

Alle Schätze Kapitel 2 - Resident Evil 4

Schatz 6 - Saphir: Wenn ihr zum Start des Kapitels keine Ausrüstung habt, bekämpft ihr einen Dörfler mit dem Messer im Hof. Ist er erledigt, habt ihr links zwei Öfen, im rechten davon liegt ein Saphir.

Schatz 6 - Saphir

Schatz 7 - Rubin: Im Tal in der Schatztruhe, wenn ihr auf der Nord-Ost-Seite den Hügel hochgelaufen seid. Am Ende findet ihr die Kiste mit dem Rubin.

Schatz 7 - Rubin

Schatz 8 – Elegante Maske: Da ihr jetzt den kleinen Schlüssel aus dem Tal habt (Mehr zu den kleinen Schlüsseln und wo ihr sie findet), geht ihr zurück in die verlassene Fabrik und in den Raum, wo ihr eure Ausrüstung gefunden habt. Öffnet die verschlossene Schublade und ihr bekommt die elegante Maske.

Schatz 8 – Elegante Maske

Schatz 9 - Saphir: Krabbelt in dem Lagerbereich nördlich der verlassenen Fabrik links unter den Kisten durch und am Ende findet ihr die Schatzkiste mit dem Saphir.

Schatz 9 - Saphir

Schatz 10 – Perlenkette: In dem kleinen Waldstück hinter der Fabrik, wo auch der Kettensägen-Typ ist, gibt es auf der West-Seite einen Brunnen. Schlagt oder schießt erst die Stütze weg, dann die silberne Glocke darüber, sonst fällt die Perlenkette in den Brunnen und ist weg.

Schatz 10 – Perlenkette

Schatz 11 – Saphir: Direkt an dem Brunnen von Schatz 10 dreht euch um 180 Grad und schaut nach oben. Dort hängt noch eine silberne Glocke, die ihr runterschießt, um den Saphir einzusacken.

Schatz 11 – Saphir

Schatz 12 – Rubin: Im Haus des Dorfvorstehers steht im Flur, wenn ihr hinten ins Haus kommt, rechts am Ende eine Kommode mit einem Rubin.

Schatz 12 – Rubin

