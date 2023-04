Resident Evil 4 Remake - Alle 41 Schätze im Schloss (Kapitel 7 + 8, Audienzsaal, Schatzkammer, Burgmauer)

Auch im Schloss von Resident Evil 4 Remake gibt es natürlich jede Menge Schätze zu finden, 41, um genau zu sein. Wenn ihr sie alle findet, gibt es auch eine geschaffte Herausforderung, Dieb nämlich. Aber: ihr müsst alle 41 Schätze im Schloss in einem Durchgang finden. Also nicht ein paar einsammeln und in der nächsten Runde wiederkommen, das zählt nicht. Hier also alle Fundorte, die ihr in einer Runde im Schloss von Resident Evil 4 Remake abklappert, damit ihr sehr reich werdet und die Herausforderung schafft.

Inhalt Alle 41 Schätze im Schloss von Resident Evil 4 Remake

Schätze im Schloss - Kapitel 7 (Audienzsaal, Verlies, Schatzkammer)

Schätze im Schloss - Kapitel 8 (Weinkeller, Buchbinderei, Burgmauer)

Schätze im Schloss - Kapitel 9 (Burghof, große Halle, Galerie, Bibliothek Ashley)

Schätze im Schloss - Kapitel 10 (Bibliothek Leon, Ballsaal, Kaverne, unterirdisches Versuchsgelände)

Schätze im Schloss - Kapitel 11 (Mine, Nest)

Schätze im Schloss - Kapitel 12 (Burgmauer 2, Thronsaal, Uhrenturm)



Alle Schätze Kapitel 7 - Resident Evil 4

Schatz 40 – Alter Kompass: Gleich wenn ihr in den ersten Hof kommt, habt ihr rechts den Händler. Geht an ihm vorbei um den Wagen im Hof herum nach rechts hinten um den Stall herum. Schlagt zwei Fässer weg und dahinter findet ihr im Stall eine Schatzkiste mit einem alten Kompass.

Schatz 40 – Alter Kompass

Schatz 41 – Eleganter Armreif: Bei der Katapult-Szene, springt an der Kanone in den Turm nach unten, geht im Turm herum bis nach draußen, die Leiter hoch und lasst euch dann oben rechtsherum nach unten fallen. Links steht dann in der Ecke eine Schatzkiste mit einem elegantem Armreif.

Schatz 41 – Eleganter Armreif

Schatz 42 – Eleganter Flakon: Nachdem ihr in die Empfangshalle kamt, helft ihr Ashley hinten links nach oben. Sie öffnet euch das Tor. Geht durch und direkt nach rechts, dann die Treppen runter und wieder rauf zu einer Kiste mit einem elegantem Parfumflakon.

Schatz 42 – Eleganter Flakon

Schatz 43 – Rubin: Nachdem ihr in der Halle Ashley über die Mauer geholfen habt und das Tor offen ist, schiebt euch durch die Lücke in der Mauer. Gleich dahinter schaut nach links hoch, wo ihr eine silberne Glocke seht. In dieser ist ein Rubin.

Schatz 43 – Rubin

Schatz 44 – Spinell: Nachdem ihr im Verlies den blinden Berserker besiegt habt und mit dem Schlüssel das Verlies mit Ashley verlasst, geht es eine Leiter hoch. Ihr kommt in einen Lagerraum. Geht um die Ecke rechts, folgt dem Weg und auf einer Anrichte liegt direkt offen ein Spinell herum.

Schatz 44 – Spinell

Schatz 45 - Goldarmreif: Nachdem ihr das Rätsel der Schwerter in der Schatzkammer gelöst habt, geht ihr den Flur dahinter lang bis zum Ende. Ihr kommt direkt auf eine Schatzkiste zu, in der ein Goldarmreif liegt.

Schatz 45 - Goldarmreif

Schatz 46 - Goldene Sanduhr: Nachdem ihr aus der Schatzkammer oben in den Audienzsaal kamt, geht nach rechts, springt über den Kronenleuchter auf die andere Seite und lasst euch rechts am Ende in das Loch fallen. Unten findet ihr in der Schatzkiste eine goldene Sanduhr.

Schatz 46 - Goldene Sanduhr

Alle Schätze Kapitel 8 - Resident Evil 4

Schatz 47 - Spiegel mit Perlen und Rubinen: Im Weinkeller steht hinter dem Kultisten in rot eine Schatztruhe, die ihr nicht vergessen solltet. In ihr findet ihr einen Spiegel mit Perlen und Rubinen.

Schatz 47 - Spiegel mit Perlen und Rubinen

Schatz 48 - Extravagante Uhr: Nachdem ihr Ada getroffen habt, seid ihr in der Buchbinderei, wo ihr das Puzzle mit den Steinen lösen müsst. Vorher greift ihr euch aber aus der Schatzkiste am Kamin die extravagante Uhr.

Schatz 48 - Extravagante Uhr

Schatz 49 - Taschenuhr: Wenn ihr das Stein-Puzzle in der Binderei gelöst habt, folgt dem Ganz zu einem kleinen Raum, wo ihr links den kleinen Schlüssel einsammelt. Damit geht es zurück in die Binderei, wo ihr die Kommode mit der Schublade am Eingang öffnet. Hier holt ihr euch die Taschenuhr.

Schatz 49 - Taschenuhr

Schatz 50 - Halskette: Auf eurem Weg durch die Burgmauer kommt ihr an einer Stelle ein paar Bretter hoch auf einen Absatz, geht nach links und lasst euch gleich links wieder in ein Loch fallen. Geht in den Raum nach hinten weiter und in der Nische rechts um die Ecke findet ihr eine Schatzkiste mit einer kunstvollen Halskette.

Schatz 50 - Halskette

Schatz 51 - Smaragd: Wenn ihr auf den Turm der Burgmauer kommt und der El Gigante taucht auf, dann geht nach rechts, lasst euch nach unten fallen, lauft über die Burgmauer und klettert auf den nächsten Turm die Leiter rechts vom Tor hoch. Lauft um den oberen Teil des Turms herum und geht auf der anderen Seite ganz nach oben, wo ihr links eine Schatzkiste seht. In ihr liegt ein Smaragd.

Schatz 51 - Smaragd

Schatz 52 - Rubin: Nachdem ihr im nächsten Turm den Schalter benutzt habt, lasst ihr euch nach unten fallen. Dreht euch um und ihr kommt in einen kleinen Lagerraum. Hier hängt an der Decke eine silberne Laterne, in der ihr einen Rubin findet.

Schatz 52 - Rubin

