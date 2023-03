Resident Evil 4 Remake - Alle Aufträge des Händlers (blaue Zettel) gelöst

In Resident Evil 4 Remake findet ihr immer wieder mal blaue Zettel, die der Händler verteilt hat. Dies sind Aufträge. Kleinigkeiten, die ihr für ihn erledigen könnt, wenn ihr möchtet, wirklich rein optional.

Ihr solltet die Aufträge in Resident Evil 4 Remake auf jeden Fall machen. Ja, sind optional, aber die Belohnung sind Punkte, die ihr beim Händler für Sachen eintauschen könnt, die ihr teilweise gar nicht anders bekommen könnt. Eine Automatik-Pistole zum Beispiel, Schatzkarten, tolle Waffen-Upgrades und vieles mehr. Also, wenn der Händler euch einen blauen Zettel hinhängt, dann kümmert euch drum. Hier also die Lösung für all die Aufträge in Resident Evil 4 Remake.

Resident Evil 4 Remake - Aufträge Inhalt

Auftrag: Kampf den Medaillons

Die Aufgabe ist simpel. Um das Bauernhaus herum hängen fünf relativ gut sichtbare Medaillons. Ihr sollt sie alle zerstören, was mit der Pistole natürlich am einfachsten ist, aber bei manchen tut es auch das Messer. Ihr könnt auch schon anfangen, bevor ihr den Auftrag habt, alle gefundenen zählen trotzdem.

1: innen unter dem Dach der kleinen Hütte hinter dem Feld. 2: im oberen Fenster des Bauernhauses auf der Tor-Seite. 3: in der Scheune hinter dem ersten Stützbalken links. In der Scheune mit dem Messer zu erreichen. 4: an der Rückseite der Hütte mit der Schreibmaschine. (Messer) 5. Am Balkon der Mühle. Springt im oberen Stock des Bauernhauses aus dem Fenster, dann schaut zur Mühle rüber und ihr seht das Medaillon am Balkon hängen.

Auftrag: Lästige Fabrikbewohner

In der Fabrik, in der ihr nach dem Dorf gefangen gehalten wurdet und eure Ausrüstung wiederfinden musstet, also direkt bevor ihr zum ersten Mal den Händler trefft, gibt es drei Ratten in der Fabrik. Ihr findet sie an diesen drei Punkten, die auf der Karte markiert sind. Sie rennen da mehr oder weniger im kleinen Kreis umher, als nutzt einfach ein Messer und stecht zu. Munition ist zu wertvoll. Dann könnt ihr dem Händler Erfolg vermelden.

An diesen drei Punkten findet ihr die Ratten.

Auftrag: Eiersuche

Ihr müsst ein goldenes Ei finden! Nichts leichter als das. Schnappt euch das Boot und fahrt auf dem See nach Osten, wo ihr am Ost-Ufer eine Art kleine Hühnerfarm findet. Hier liegen ein paar Menge Eier herum, im hinteren Bereich dann das goldene Ei. Bringt es zum Händler und kassiert eure Belohnung.

Hir findet ihr das goldene Ei.

Steinbruch: Schaut, wenn ihr ihm Steinbruch steht, nach Norden hoch, links vom Tor oben an den Gerüsten hängt das erste Medaillon.

Zwischen Steinbruch und Fischfarm: Am Steg, wo das Boot liegt, hängt das Medaillon unter dem Steg. Stellt euch südlich davon auf die andere Seite und ihr könnt es sehen.

Fischfarm: Gegenüber der Truhe, wo ihr sechseckiges Teilstück B gefunden habt.

Fischfarm: Südliche Mauer, vom Wasser aus zu sehen, wo eine Lücke in den Brettern ist.

Fischfarm: Südöstlicher Steg, in der kleinen Hütte, wo auch zwei gelbe Fässer stehen.

Auftrag: Grabschänder

Ihr müsst auf dem Friedhof zwei bestimmte Gräber „schänden“, indem ihr die Kultistenwappen auf ihnen zerstört. Geht also auf den Friedhof. Es geht um zwei namenlose Gräber, direkt nebeneinander, mit einer Art gehörntem Symbol. Ihr findet sie an dem umgestürzten Baum in der Mitte des Friedhofs. Zerstört beide mit dem Messer, das war es dann auch schon.

So sieht das gesuchte Grab aus.

Auftrag: Vipernjagd

Dieser Auftrag erledigt sich nebenbei: Jedes Mal, wenn ihr eine gelbe Kiste oder ein Fass zerschlagt, gibt es im Dorf, am See, der Fischfarm und ein paar mehr sitzen in Kisten Vipern oder sie schwimmen im Wasser - in der Fischfarm zum Beispiel. Seid also dort vorsichtig, damit ihr sie nicht gleich auffuttern müsst, um die Lebensenergie wieder herzustellen, denn die Vipern greifen euch an, vor allem, wenn ihr sie in einer Kiste stört.

Tötet die Vipern und verkauft dann drei Vipern an den Händler, statt sie zu essen, um euch zu heilen. Macht das und die Aufgabe ist beendet. Ihr könnt die Vipern auch schon verkaufen, bevor ihr den Zettel habt, das zählt dann trotzdem.