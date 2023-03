Resident Evil 4 Remake Herausforderungen 1: Hauptstory - Alles, was ihr im Rahmen der Handlung schaffen müsst

In Resident Evil 4 Remake gibt es eine Vielzahl von Herausforderungen, die ihr bewältigen solltet. Dafür gibt es nämlich AP-Punkte und mit denen könnt ihr jede Menge Extras kaufen. Neue Outfits, Bilder, sogar ein paar Waffen gibt es für die AP-Punkte. In Resident Evil 4 Remake warten 101 Herausforderungen, ihr habt also was vor euch. Hier habt ihr alle in der Übersicht und wie ihr die Herausforderungen am besten löst.

Resident Evil 4 Remake Herausforderungen Inhalt

Diese Seite: Herausforderungen Hauptstory

Herausforderungen 2: Grundlagen und Waffen - Resident Evil 4 Remake

Herausforderungen 3: Kampf - Resident Evil 4 Remake

Herausforderungen 4: Leistungen - Resident Evil 4 Remake



Zurück zu: Resident Evil 4 Remake - Komplettlösung

Resident Evil 4 Remake Herausforderungen: Hauptstory

1 – 16: Diese Herausforderungen schließt ihr immer dann ab, wenn ihr ein Kapitel von Resident Evil 4 Remake beendet. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei egal, euer Ranking auch, spielt einfach das Spiel durch, wie es euch gefällt.

17 - Vielversprechender Agent: Spielt das Spiel auf Standard durch, alle 16 Kapitel, ohne den Schwierigkeitsgrad zu wechseln. Kann auch New Game Plus sein.

18 – Mission abgeschlossen A: Erreicht auf Standard ein A-Ranking (New Game Plus erlaubt). Das ist nicht zu schwer. Lasst euch nicht ständig treffen, zielt halbwegs genau, beeilt euch nicht zu sehr.

19 – Mission abgeschlossen S+: Erreicht auf Standard ein A-Ranking (New Game Plus erlaubt). Nun, das ist schon schwerer. Lasst euch so gut wie nie treffen, schießt nicht daneben, sterbt nicht und tut das alles schnell. Definitiv etwas für New Game Plus, wenn eure Waffen hochgerüstet sind und ihr Übung habt.

20 – Kompetenter Agent: Spielt Resident Evil 4 Remake auf Veteran durch (New Game Plus erlaubt)

Viele Herausforderungen hier dürft ihr auf New Game Plus spielen, aber nur auf einem bestimmten Schwierigkeistgrad. Den vierten, Profi, spielt ihr frei, wenn ihr einmal durch seid. (Resident Evil 4 Remake)

21 – A-Klasse-Ermittler: Spielt Resident Evil 4 Remake auf Veteran durch und erreicht ein A-Ranking. Also weniger sterben, verletzt werden, besser zielen. (New Game Plus erlaubt)

22 – S+-Klasse-Ermittler: Veteran in richtig gut: Nicht sterben, nur ganz selten getroffen werden, möglichst immer treffen, schnell sein. (New Game Plus erlaubt)

23 – Agent ohnegleichen: Spielt das Spiel auf Profi durch. Der vierte Schwierigkeitsgrad wird nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet. (New Game Plus erlaubt)

24 – Leon, der Professionelle: Spiel auf Profi durch, ohne eine Bonuswaffe zu benutzen. Das heißt, ihr dürft nur die Waffen benutzen, die ihr regulär beim Händler kauft oder tauscht, aber nicht mit Herausforderungen freischaltet habt. Also kein unendlicher Raketenwerfer, kein unzerstörbares Messer. Und es muss ein frischer Spielstand sein, kein neuer Durchgang. Mit anderen Worten, ihr sollt Resident Evil 4 Remake auf Profi ganz regulär durchspielen. Außer üben, üben, üben gibt es da nicht viel zu sagen. Wenigstens ist das Ranking am Ende egal.

25 – Leon „A“ Kennedy: Spielt auf Profi durch, mit einem A-Ranking am Ende (New Game Plus erlaubt)

26 – Leon „S+“ Kennedy: Schließt Profi auf S+ ab. Also, alle Waffen auf Maximum, unendlicher Raketenwerfer für die Bosse im Lager, auf geht es. (New Game Plus erlaubt)

27 – Sprinter: Ihr müsst, egal welcher Schwierigkeitsgrad, in acht Stunden durch sein. Zwischensequenzen zählen nicht, ihr müsst sie also nicht panisch jedes Mal abbrechen.

28 – Tut nicht mal weh: Spielt einmal durch, ohne ein einziges Mal zu heilen. Also keine Kräuter, Sprays, Eier, Schlange oder sonst was. Am Einfachsten natürlich auf leicht und hochgerüstet. (New Game Plus erlaubt)

29 – Minimalist: Spiel die Story nur mit Messer und Pistolen durch. Als Pistole zählt alles, was Pistolenmunition nutzt, mit einem ausgebauten Arsenal und einer Matilda habt ihr sogar eine Art 3-Schuss-MG.

Alles, was ihr als Minimalist nutzen dürft: Pistole und Messer. (Resident Evil 4 Remake)

Kanonen wie in der Burg dürft ihr nutzen, um das Tor zu zerstören oder El Gigante, aber ihr dürft keine normalen Gegner damit töten. Auch dürft ihr im letzten Teil nur das Flak-Geschütz mit der MG zerstören, aber nicht normale Gegner.

Spannend sind auch Regeneratoren, schließlich müsst ihr ein paar töten: Benutzt das Messer, das legt die Schwachstellen frei und zieht auch eine recht große Schadensspur über den Körper, mit recht hoher Chance eine Schwachstelle so zu erwischen. Natürlich ist das der Grund, warum ihr am besten auf einfach spielt. Dazu empfiehlt es sich, die 16 Kastellane zu zerstören, um das unzerstörbare Messer zu haben.

30 – Schweigsamer Fremder: Geht nicht zum Händler. Klickt ihn in einem Durchgang kein einziges Mal an. Der Schwierigkeitsgrad ist egal (New Game Plus erlaubt).