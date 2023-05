Star Wars Jedi Survivor - Alle Sammelobjekte auf der Karte anzeigen: Diese 5 Karten-Upgrades braucht ihr

Die Karte von Star Wars Jedi Survivor scheint anfangs ziemlich leer und das ist sie auch, zumindest im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen. Vor allem Sammelobjekte werden nicht mal dann angezeigt, wenn ihr vor ihnen steht. Das lässt sich aber ändern. Um alle Sammelobjekte auf der Karte von Star Wars Jedi Survivor anzuzeigen, müsst ihr fünf Karten-Objekte finden und freischalten. Und hier lest ihr, wie das geht.

Das Freischalten der Anzeige der Sammelobjekte in Star Wars erfordert einige Fertigkeiten, die ihr im Laufe des Spiels bekommt, vor allem die Essenzen anzuzeigen braucht alle eure Kräfte. Deshalb solltet ihr erst die Hauptgeschichte durchspielen und das Freischalten der Karte danach angehen.

Alle Datenbank Sammelobjekte auf der Karte anzeigen

Datenbank-Sammelobjekte sind Echos oder Sachen, die BD-1 scannen kann. Allerdings ist nicht alles Datenbank, was sich scannen lässt: Gegner zum Beispiel gehen in die taktische Analyse. Aber diese zählen nicht als Sammelobjekt.

Karten-Upgrade: Datenbank (Star Wars Jedi Survivor)

Die Anzeige der Datenbank-Einträge bekommt ihr fast automatisch ihm Rahmen der Hauptstory. Auf Nova Garon erreicht ihr irgendwann den Kommandeur der Basis, Denvik. Cal knockt ihn aus, dann findet ihr das Karten-Upgrade fast unübersehbar in diesem Raum. Sammelt es ein und euch entgeht kein Datenbankeintrag in Star Wars Jedi Survivor mehr.

Alle Essenzen und Upgrades auf der Karte anzeigen

Um das Karten-Upgrade freizuschalten, das alle Essenzen auf der Karte in Star Wars Jedi Survivor anzeigt, habt ihr ein gutes Stück Arbeit vor euch. Ihr müsst alle sieben Jedi-Kammern erfolgreich beenden. Das heißt einiges an Laufarbeit. Was genau zu tun ist, wo ihr hinmüsst, das lest ihr hier:

Arbeitet euch durch alle sieben Kammern durch, dann springt zum Meditationspunkt Ausrichtungskontrollzentrum. Ihr seid zum Ende der Hauptstory dorthin gekommen, es ist nicht weit vom Außenposten. Sind alle sieben Monitore grün, dann hackt BD-1 das Terminal, das jetzt hier aktiv ist und ihr bekommt das Karten-Upgrade Essenzen und Upgrades.

Das Essenzen-Upgrade für die Karte findet ihr in dem Ausrichtungskontrollzentrum. (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Samenkapseln auf der Karte anzeigen

Wenn ihr das Spiel durchspielt, kommt ihr im Gebiet des stürmischen Tafelbergs auf dem Weg zur großen Brücke durch eine kleine Höhle, in der viele Pflanzen wachsen. Sprecht die Botanikerin Pili Walde hier an und ihr habt sie sofort für den Außenposten rekrutiert. Sie ist ab jetzt auf dem Dach des Saloons zu finden, den sie begrünt.

Geht auf den Saloon zum Dachgarten hoch, sprecht mit Pili und pflanzt zehn verschieden Samenkapsel-Arten, die ihr auf Koboh verteilt findet (die Büsche mit Glühwürmchen dran). Es müssen zehn verschiedene Arten sein, verschiedene Farben reichen nicht. Eine Liste der Fundorte für eine Art jeweils hier in Kürze.

Wenn ihr die zehn habt, dann pflanzt sie auf das erste Feld ein, das auf dem Dach frei ist. Dann heißt es warten, aber nach etwa einer Stunde müssten alle Pflanzen voll ausgewachsen sein. Sprecht immer wieder mit Pili, damit sie euch Sachen über die Pflanzen sagt, die ihr nie hören wolltet. Zum Schluss dann endlich erweitert sie das Areal um die anderen Felder hier oben und gibt das Terminal hinten frei, das zuerst noch überwachsen ist. Das benutzt BD-1 dann und ihr seht alle Fundorte der Samenkapseln auf der Karte.

