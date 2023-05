Star Wars Jedi Survivor - Die Kammer der Kühnheit lösen und den Schatz finden

Hier findet ihr die Kammer der Kühnheit:

Ihr braucht die Fertigkeit mit der Macht Dinge anzuheben und durch grüne Barrieren zu boosten, um die Kammer der Kühnheit zu finden.

Startet am Meditationspunk südliches Gebiet. Lauft die Anhöhe hoch und nehmt die Fledermaus zu der Hochebene vorn rechts gegenüber. Lauft in Richtung des großen, weißen Turms und ihr kommt auf das Dach eines großen Silos. Öffnet dieses mit der Macht und lasst euch nach innen fallen. Arbeitet euch durch das korrodierte Silo nach unten vor: Springt mit dem Boost durch die grüne Barriere, dann an die Gitterwand. Eledigt oben die Wachen, dann springt weiter und nach dem nächsten Wandlauf, lasst ihr euch nach unten rutschen. Mit dem Boost kommt ihr zu dem Droiden auf dem Laufsteg. Zieht mit der Macht den Wandlauf runter und danach kommt ihr mit einer Seilrutsche zur anderen Seite des Silos. Rutscht rüber und klettert nach links und hoch. Dann folgt dem Gang. Drüben angekommen öffnet ihr das große Tor als Abkürzung, dann dreht euch um und benutzt die Macht, um den Wandlauf rechts anzuheben. Nutzt diesen und springt auf die runde Plattform, dann weiter und ihr habt die Kammer der Kühnheit erreicht.

Hier ist der Eingang zum Silo, das ihr durchqueren müsst, um zur Kammer der Kühnheit zu kommen. (Star Wars Jedi Survivor)

So löst ihr die Kammer der Kühnheit

In der Kammer der Kühnheit besiegt ihr erst mal den Boss Anoth Estra. Er hat ein paar rote Moves, die ihn näher an euch heranbringen, folgt dann aber selten mit roten Angriffen. Pariert also, bis seine Ausdauer runter ist, dann geht zum Angriff über. Das plus eine Zeitlupe und der Kampf ist schnell vorbei.

Hier ist der eigentliche EIngang zur Kammer unten im Silo. (Star Wars Jedi Survivor)

Dann sammelt vom Eingang aus rechts ein Echo (Datenbank 1) und eine Kiste (BD-1 zweifarbige Metalle, Truhe 1) ein. Geht zu der Tür gegenüber dem Eingang und rechts ist ein Echo (Datenbank 2). In der Mitte holt ihr euch jetzt natürlich noch den Bonus Hartnäckigkeit (Essenz 1).

Hier liegt der Schatz in der Kammer der Kühnheit:

Der letzte Schatz ist am besten versteckt. Zerstört die Töpfe, die überall herumstehen. Es ist nicht ganz sicher, es könnte zufällig sein, aber bei mir war der Schatz in einem der Töpfe links vom Eingang in der runden Halle. Der Schatz taucht auch nicht sofort auf, wenn ihr durch den Topf durchlauft und ihn dabei zerstört, sondern taucht erst ein oder zwei Sekunden später am Boden auf. Schaut also noch mal genau hin, wenn ihr die Töpfe auf der Suche nach dem Schatz der Kammer der Kühnheit durchsucht. Es ist übrigens eine Datendisk (Schatz 1).

Die Kammer der Kühnheit an sich ist simpel, nur an dem Schatz kann man leicht vorbeilaufen. (Star Wars Jedi Survivor)

Habt ihr alles eingesammelt, geht es aus der bis auf den blöden Schatz primitivsten Kammer wieder nach draußen.

Zurück zu: Star Wars Jedi Survivor Komplettlösung