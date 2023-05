Star Wars Jedi Survivor - Kammer der Loslösung vollständig lösen und 100% der Objekte finden

So findet ihr die Kammer der Loslösung

Startet die Suche nach der Kammer der Loslösung am Meditationspunkt Bergaufstieg und geht nach rechts hoch. Boostet durch die beiden grünen Barrieren und hinter der zweiten schaut ihr geradeaus auf einen Wasserfall. Schaut nach unten und ihr seht, dass davor ein kleines Gebiet ist, vorn mit einer halben Brücke und ein paar Vögeln. Springt hier runter und geht hinten durch den Wasserfall durch. Ihr habt die Kammer der Loslösung gefunden.

Hier findet ihr die Kammer der Loslösung. (Star Wars Jedi Survivor)

So löst ihr die Kammer der Loslösung

Gleich, wenn ihr in die Kammer der Loslösung reingeht, stolpert ihr fast über ein Echo links (Datenbank 1). Geht durch den Wasserfall und dann direkt nach rechts zu einem weiteren Echo (Datenbank 2). Geht jetzt noch in die Kammer nach hinten rechts in die Ecke und ihr findet das dritte Echo (Datenbank 3). Das wäre schon mal geklärt, jetzt zur eigentlichen Aufgabe in der Kammer der Loslösung.

Ihr seht an der hinteren Wand der Kammer der Loslösung einen riesigen Block mit einer Art blauen Turbine. Benutzt den Machtgriff und ihr bringt die Turbine in Schwung. Schaut zu, wie sie durch den Raum fährt: Hinter dem Block habt ihr einen Energiekugel. Wenn der Block in der Mitte der Halle ist, fährt er über eine Druckplatte und senkt eine Plattform bei der Energiekugel. Dazu gleich mehr, erst mal nehmt ihr euch die Energiekugel und schaut an die Wand rechts vom Eingang. Hier dreht sich das runde Ding in der Wand, dahinter seht ihr halb verborgen eine Halterung für die Energiekugel. Wartet den richtigen Moment ab und setzt die Kugel ein.

Durch die Drehung bleibt der Strahlt nicht zu lange aktiv. Wenn er an die Wand projiziert wird, zieht ihr die Koboh-Materie zuerst nach rechts oben, wo ein Schatz in dem schwarzen Gewebe feststeckt. Brennt es weg und sammelt die Datendisk ein (Schatz 1).

Hinter dem Block findet ihr die Energiekugel. (Star Wars Jedi Survivor)

Die Kiste zu bekommen ist etwas trickreicher. Zieht den Block zurück an die andere Wand, wo die Energiekugel zuerst war, dann wieder zurück. Im Vorbeifahren besprüht ihr die Seite des Blocks mit Koboh-Materie. Wenn das Licht auf diese Seite trifft, wird die Materie entzündet, der Block fährt an das schwarze Geflecht und es verrennt. Ihr zieht den Block zurück und kommt an die Kiste dahinter.

Besprüht den Block im Vorbeifahren, um an die Truhe zu kommen. (Star Wars Jedi Survivor)

Das einzige Problem ist, dass der Block durch den Lichtstrahl fahren muss, aber der nicht immer da ist. Wenn das passiert, versucht es einfach wieder, bis es klappt. Ihr müsst nicht warten, bis der Block die ganze Strecke beendet hat, ihr könnt in jederzeit wieder zurückziehen, auch in seiner Fahrt.

Wenn das Geflecht weg ist, steht ihr erst mal ein zweiter Turbinen-Block, den ihr auch vorzieht. Dahinter steht dann die Kiste BD-1 Jedi-Lackierungen (Truhe).

Jetzt müsst ihr noch da oben die Essenz erreichen. Das bringt uns zu der Plattform zurück, die sich mit der Druckplatte hebt und senkt. Schiebt einen Block an das eine Ende der Halle und dann den anderen an das andere. Ihr seht, dass der eine Weg zum Ende der Hall von der Druckplatte aus länger ist als der andere. Zieht den Block mit dem längeren Weg zur Druckplatte zuerst, dann zieht sofort danach den anderen. Wenn das Timing passt, steht der hintere Block mit dem kurzen Weg auf der Druckplatte, wenn beide zum Stehen kommen. Das muss dann in etwas so aussehen:

So in etwa müssen beide Blöcke zum stehen kommen, dann zieht ihr den vorderen auf die Plattform unter der Kammer oben. (Star Wars Jedi Survivor)

Jetzt zieht den Block mit dem längeren Weg los, damit er auf die Plattform fährt. Wenn er auf der Plattform steht, schickt den anderen hinterher. Über die beiden Blöcke klettert ihr nun hoch in die Kammer und bekommt den Bonus Geduld (Essenz).

Passt alles, dann sieht das so aus und ihr holt euch die Essenz, womit die Kammer der Loslösung vollendet ist. (Star Wars Jedi Survivor)

Jetzt könnt ihr die Kammer der Loslösung wieder verlassen, ihr habt sie gelöst und alles gefunden.

