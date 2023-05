Star Wars Jedi Survivor - Kammer der Klarheit gelöst und wo ihr die 7 Sammelobjekte findet

Wie ihr die Kammer der Klarheit findet:

Springt zum Meditationspunkt von Fort Kah‘lin und verlasst es in Richtung ungezähmtes Tiefland durch das Haupttor, das von zwei B2-Droiden bewacht wird. Achtet an der Felswand rechts auf eine in den Felsen geschlagene Ruine. Hier seht ihr außen zwar Ranken und Griffe, aber ihr kommt nicht hoch. Geht weiter an der Felswand entlang und ihr kommt zu einer Lücke im Felsen rechts, eine Fackel steht davor. Schiebt euch in diese Lücke und ihr findet dahinter den versteckten Meditationspunkt ungezähmtes Tiefland. Es kann nicht schaden, den zu kennen.

Um die Kammer der Klarheit zu erreichen, braucht ihr einen Nekko. (Star Wars Jedi Survivor)

Geht wieder zurück und sucht euch auf der Ebene einen Nekko, meistens steht genau hier an der Felsspalte einer herum. Mit dem reitet ihr zurück zu den Ruinen im Felsen und vom Nekko aus könnt ihr hoch genug springen, um an die Ranken zu kommen. Der Rest des Weges ist simpel: Klettert und hangelt nach oben, dort findet ihr den Eingang in die Kammer der Klarheit.

So löst ihr die Kammer der Klarheit:

Zuerst schaut in den Graben nach links unten. Ihr seht einen „Turbinen-Block“ Diese zieht ihr mit einem Machtgriff heraus. Springt auf den Block, während er vorfährt und weiter in die Nische, aus der er kam. Hier springt nach oben und lasst euch vor den Wandläufen nach unten fallen. Hier findet ihr eine Datendisk (Schatz 1).

Der Schatz in der Kammer der Klarheit ist leicht zu übersehen. (Star Wars Jedi Survivor)

Springt wieder hoch und nutzt die Wandläufe links und rechts, um euch nach oben vorzuarbeiten. Ihr kommt in einen Gang, wo ihr an der Biegung nach links ein Echo findet (Datenbank 1). Geht weiter und ihr kommt an einen Abgrund. Zieht jetzt erst den vorderen Block rechts heraus und springt sofort drauf. Dann zieht den nächsten Block links und wenn ihr auf dem seid, springt ihr weiter auf die andere Seite. Folgt dem Gang und ihr findet die Kiste mit Waffenmaterialien einzigartige Nicht-Metalle (Truhe 1). Lasst euch dahinter nach unten fallen.

Springt über den Block und geht weiter. Hier zieht ihr den Block von rechts heran. Ihr seht ein paar Ranken an dem Block, aber die Bretter oben verhindern, dass ihr hochklettert. Also zieht den Block wieder zurück, springt sofort an die Ranken und klettert an ihnen nach links. Der Block nimmt euch in den nächsten Bereich mit. Hier schaut ihr nach zurück in die Richtung aus die ihr kamt und nach oben links, wo ihr ein Tor seht, dass ihr mit dem Machtstoß öffnet.

Zieht den Block, der euch herbrachte (ich nenne ihn jetzt Block 1), um ihn dahin zurückzuschicken, wo er herkam. Dreht euch um und zieht den anderen Block (ich nenne ihn an jetzt Block 2) vor. Lasst ihn bis zur Wand durchfahren, in der Zwischenzeit geht ihr in die Nische, in der er stand und holt euch das Echo (Datenbank 2). Geht jetzt ganz an die Kante und holt Block 1 zurück, damit er gegen Block 2 fährt und stopp. Nun zieht ihr Block 2 zurück und während er fährt, springt ihr an die Ranken an der Seite, klettert hoch und springt auf den Absatz weiter oben.

Block 1 muss von Block 2 gestoppt werden, damit das funktioniert. (Star Wars Jedi Survivor)

Hier schaut ihr euch das Echo rechts an (Datenbank 3) und geht dann den Gang runter. Fallt nicht in den Abgrund, nehmt den Wandlauf, dann geht durch die Tür. Über Block 1 könnt ihr jetzt in das Tor springen, dass ihr vorhin von unten geöffnet habt (oder ihr öffnet es einfach jetzt). Sammelt das Echo rechts (Datenbank 4) und geht dem Block rechts einen Machtstoß.

Am Ende könnt ihr dann über den Balken und Block 1 zu der Kammer hochspringen. (Star Wars Jedi Survivor)

Hüpft auf den Block und ihr seid zurück in der ersten Halle. Dreht euch ein wenig nach rechts und schaut hoch an die Wand gegenüber, wo ihr eine Metallplatte mit dem Machtgriff löst. Ein Balken klappt runter. Geht kurz zurück in den Gang oben hinter euch, schaut am Ende runter zu Block 1 und zieht ihn. Geht wieder auf den Block, den ihr runtergestoßen habt und über den Balken und Block 1 kommt ihr hoch bis in die Kammer. Hier nehmt ihr den Bonus Gemeinschaft (Essenz 1). Damit habt ihr alles und könnt die Kammer der Klarheit wieder verlassen.

