Star Wars Jedi Survivor - Kammer der Vernunft Lösung und alle 8 Sammelobjekte

Ihr findet die Kammer der Vernunft, wenn ihr im Basaltgraben mit der Forscherin Toa gesprochen habt. Dann folgt dem Weg weiter und achtet auf eine zerstörte Brücke. Auf der anderen Seite seht ihr ein Tor, das ihr mit dem Stimmschlüssel öffnen könnt. Um dort hinzukommen, nehmt Anlauf, springt auf das Seil zwischen den Brückenresten zu und greift es, wenn ihr in der Luft seid. Dann könnt ihr die Kammer der Vernunft öffnen und plündern.

Lösung Kammer der Vernunft

Lasst euch an dem Seil nach unten. Greift euch hinten die Energiekugel und setzt sie in die blaue Flamme ein. Dann benutzt den Schalter mit einem Machtstoß, damit die Kugel sich bewegt und eine andere Brücke bildet. Lauft rüber und zerstört die Wand hinten rechts mit einem Machtstoß. Holt euch hier eine weitere Energiekugel und lauft mit dieser zurück. Legt die zweite Kugel kurz ab, benutzt den Schalter, um die andere Brücke zu aktiveiern und lauft dann mit der zweiten Kugel drüber. Fahrt mit dem Fahrstuhl links hoch und setzt die Kugel in die blaue Flamme.

Die Brücke hier oben ist defekt, also benutzt den Schalter. Die nächste Brücke wird aktiviert. Lauft ein kurzes Stück, dann dreht euch nach rechts und greift von unten die Energiekugel. Diese nehmt ihr mit über die Brücke zur nächsten blauen Flamme. Lauft über diese Brücke, um ein Echo zu holen, dann geht zurück, stellt euch neben die eingesetzte Kugel und benutzt den Machtgriff, um den Schalter zu bedienen. Fahrt mit dem Fahrstuhl nach oben.

Kammer der Vernunft in Star Wars Jedi Survivor

Lauft über die Brücke (gleich rechts in der Ecke ist ein Echo), dann sammelt ihr noch Datenbank 5 auf dem Weg nach links ein und findet am Ende einen Schatz. Dann geht aber zurück zu der Brücke, über die ihr kamt und schaut de Wand daneben an. Hinter dem Gitter seht ihr eine blaue Flamme und darüber ist eine Öffnung. Natürlich könnt ihr die Kugel nicht greifen, wenn ihr auf der Brücke steht, also geht zur Kugel, stellt euch an den Rand und werft die Kugel von hier in die Öffnung. Wenn es klappt, öffnet sich das Gitter, wenn nicht, dann bildet sich die Kugel bei euch neu und ihr versucht es noch einmal.

Hat es geklappt und das Gitter ist offen, geht einen Schritt zurück und in den Seitengang. Folgt ihm bis zu der Truhe. Plündert sie, dann geht ein Stück zurück, greift euch die Energiekugel und geht mit ihr aus dem Seitengang raus. Links an der anderen Wandseite seht ihr eine blaue Flamme. Werft die Kugel rüber und die letzte Brücke zur Essenz öffnet sich. Holt sie euch, dann dreht euch um und verpasst dem Schalter an der Wand links einen Machtstoß und die Brücke zurück zum Eingang wird aktiviert. Seil hoch und ihr habt die Kammer der Vernunft abgeschlossen.

Alle Sammelobjekte in der Kammer der Vernunft

Datenbank 1: Echo Über die Zukunft reden

Nachdem ihr über die vordere am Anfang Brücke gelaufen seid, geht in die Ecke hinten rechts und scannt das Echo.

Kammer der Vernunft Datenbank 1: Echo Über die Zukunft reden (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 2: Khris Ziele

Nachdem ihr mit dem ersten Fahrstuhl hochgefahren seid, rechts von dem Schalter.

Kammer der Vernunft Datenbank 2: Khris Ziele (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 3

Wenn ihr die Kugel, die ihr von unten auf die lange Brücke geholt habt und dann auf der anderen Seite eingesetzt habt, lauft ihr kurz über diese Brücke, wo ihr am Ende das Echo seht.

Kammer der Vernunft Datenbank 3 (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 4: Zur rechten Zeit

Wenn ihr nach Datenbank 3 mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren seid, geht ihr über die Brücke und habt gleich rechts in der Ecke ein Echo.

Kammer der Vernunft Datenbank 4: Zur rechten Zeit (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 5: Geheimes Treffen

Wenn ihr Datenbank 4 gefunden habt, geht hier oben weiter und ihr kommt an einer Art kleinem Graffiti an der Wand recht vorbei. Lasst BD-1 es scannen.

Kammer der Vernunft Datenbank 5: Geheimes Treffen (Star Wars Jedi Survivor)

Schatz 1: Datendisk

Auf der oberen Ebene, wo ihr Datenbank 4 und 5 gefunden habt, geht ihr ganz bis zum Ende, wo ihr links an der Kante den Schatz findet.

Kammer der Vernunft Schatz 1: Datendisk (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 1: Klingenemitter Sorgsamkeit

Wenn ihr auf der obersten Ebene Datenbank 4+5 und den Schatz erledigt habt, geht zurück zur Energiekugel, die ihr zuletzt benutzt habt, werft sie oben rechts in die Wandöffnung und das Gitter in dem Seitengang zur Truhe öffnet sich.

Kammer der Vernunft Truhe 1: Klingenemitter Sorgsamkeit (Star Wars Jedi Survivor)

Essenz 1: Bonus Geschicklichkeit

Wenn ihr die letzte Brücke mit einem Kugel-Wurf aktiviert habt, kommt ihr zu dem Schrein mit der Essenz.

Kammer der Vernunft Essenz 1: Bonus Geschicklichkeit (Star Wars Jedi Survivor)

