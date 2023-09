Starfield: Crimson Fleet beitreten und alle Quests der Piraten

Die Crimson Fleet in Starfield ist der Name einer Fraktion im Spielverlauf.

Die Mitglieder verstehen sich als blutrünstige Piraten, die Schiffe in den Besiedelten Systemen angreifen und plündern, um sich zu bereichern. Sie töten gnadenlos und stellen keine Fragen. Immer wieder geratet ihr im Weltraum mit ihnen aneinander (z.B. in der allerersten Quest "Ein kleiner Schritt" und besonders in den Missionen der Auftragsbörsen), aber ihr könnt euch der Crimson Fleet auch anschließen.

Hier findet ihr die Quests der Fraktion und den Weg, wie ihr der Crimson Fleet beitretet.

Alle Quests der Crimson Fleet

Wie man der Crimson Fleet beitritt

Um in die Reihen der Kriminellen zu gelangen, müsst ihr selbst zu einem werden. Anfangs ist das noch nicht so schlimm. Es genügt, wenn ihr ein kleines Kopfgeld mit euch herumschleppt.

Im Rahmen der Hauptquest "Ganz ruhig jetzt" ist es zum Beispiel sehr einfach, so ein kleines Kopfgeld zu kassieren. Sprecht dann einfach eine Wache auf New Atlantis an und sie sollte darauf aufmerksam werden und entsprechende Schritte einleiten.

Andernfalls könnt ihr eine mindere Straftat begehen. Stellt euch beispielsweise vor eine Wache auf New Atlantis und versucht einen Taschendiebstahl, bei dem ihr erwischt werden müsst. Oder klaut etwas vor den Augen der Besitzer. Oder greift eine unschuldige Person an.

Wichtig ist, dass die Straftat im United-Colonies-Gebiet stattfindet, also am besten in New Atlantis. Solange ihr keinen Mord begeht, sollten euch die Wachen aufhalten und sagen, dass ihr auf ein Schiff gebracht werdet, die UC Vigilance.

Dagegen könnt ihr nicht viel tun, außer ihr greift die Wachen an, aber das macht die Angelegenheit nur schlimmer, und schließlich haben wir ja, was wir wollten.

Auf der UC Vigilance werdet ihr Commander Kibwe Ikande aus der Abteilung UC-SysDef vorgeführt. Er erklärt die Details in einer Ansprache. Wir sollen uns bei der Crimson Fleet einschleusen und einen Weg suchen, sie von innen zu zerstören.

Ihr könnt das Angebot annehmen oder ablehnen, die Fraktionsquest "Undercover" startet anschließend auf jeden Fall, mit dem Unterschied, dass die UC-SysDef euer Verbündeter oder euer Feind sein kann.