Starfield: Schnell Credits und Geld verdienen - so werdet ihr fix reich

Die Credits in Starfield sind mit das Wichtigste. Nun, fast das Wichtigste, aber bedeutend genug, dass ihr schnell viele Credits haben wollt, egal, was eure Pläne im Weltraum sonst sind. Es gibt viele Wege, um an Credits in Starfield zu kommen, hier zeigen wir euch die generell effektivsten.

Es gibt ein paar legale Arten des Geldverdienens, die euch in Starfield schnell Geld bringen: Looten, Handeln (bevorzugt mit Loot), Missionen annehmen und Forschungsdaten verkaufen. Dazu kommt noch eine weniger legale Aktion, die aber sehr lukrativ sein kann: Was haltet ihr davon, ein Weltraumpirat zu werden? Fangen wir mit den legalen Arten an. So verdient ihr schnell Credits in Starfield.

1. Plündert alles in Starfield und sammelt Loot

Wie in jedem Bethesda-Spiel könnt ihr praktisch alles einsammeln. Ihr solltet das primär auf Missionen tun, denn wenn ihr einfach in irgendein Haus auf New Atlantis wandert und anfangt, die Schränke auszuräumen, ist das Diebstahl und damit eine Straftat.

Diese Waren könnt ihr nicht so leicht verkaufen, aber dazu gleich noch mehr. Ihr plündert stattdessen jeden Feind, nehmt alles aus seinem Versteck mit, egal ob es Müll ist oder nicht. Alles bringt Credits. Merkt euch, wo die Händler sind, bringt alles zum nächsten Händler, leert das Inventar, plündert weiter.

Ja, auch dieser Becher ist in Starfield ein paar Credits wert. Wie so ziemlich alles andere auch.

2. Steigert den Handels-Skill in Starfield

Alles zu verkaufen ist gut, noch besser aber, wenn das zu einem besseren Preis geschieht. Geht in den Sozial-Tab der Skills, die ihr lernen könnt, und schaltet dort Handel frei. Wie viele Fertigkeiten hier gibt es vier Stufen.

Auf Stufe 1 kauft ihr Waren für 5% weniger und verkauft für 10% mehr. Stufe 2 bringt euch 10% beim Einkauf und 15% beim Verkaufen, Stufe 3 dann 15% und 20%. Auf Stufe 4 schließlich zahlt ihr nicht nur 20 % weniger, ihr bekommt beim Verkauf des Loots auch satte 25 % mehr.

3. Nehmt Missionen in Starfield an

In fast jeder Stadt steht irgendwo ein Missions-Computer herum, an dem ihr eine unbegrenzte Zahl an simplen, fast immer zufällig generierten Missionen annehmen könnt, die euch gute Credits bringen. Nicht nur das, je nachdem, was die Mission ist, seid ihr unterwegs, könnt Feinde plündern, Orte looten und so wieder Geld durch schnellen Handel verdienen.

4. Verkauft Forschungsdaten

Wenn ihr einen Planeten in Starfield erreicht, solltet ihr ihn scannen, und wenn ihr gelandet seid, scannt ihr fröhlich weiter, bis ihr 100 % des Planeten erkundet habt. Lest hier mehr Details zum Scannen und Erkunden in Starfield.

Diese Daten als Objekt sind für euch nicht weiter interessant. Ihr habt die Erkenntnisse und sie gehen euch nicht verloren, wenn ihr sie verkauft. Aber sie sind bei Händlern ein paar Credits wert und wenn ihr schließlich auf der Raumstation "Das Auge" den Händler Vladimir gefunden habt, könnt ihr sie für noch mehr Credits verkaufen.

Sobald ihr das Auge gefunden habt, könnt ihr die Daten an Vladimir verkaufen. Das ist ein Umweg, aber es lohnt sich.

5. Werdet ein Weltraumpirat in Starfield

Hier beginnt es, ein wenig schwieriger zu werden, denn bevor ihr diese Karriere startet, solltet ihr euch einen abgeschirmten Frachtraum kaufen (siehe Schiffe erweitern). Schließlich werdet ihr gleich anfangen, mit illegalen Waren zu handeln.

Ohne Antrieb, keine Flucht oder Kampf, das gilt auch in Starfield. Und dann könnt ihr das Schiff kapern und plündern.

Wenn ihr im Weltraum gegen ein anderes Schiff kämpft, könnt ihr den Antrieb des anderen Schiffs anvisieren und zerstören (siehe Triebwerke anvisieren und Schiffe entern). Dann geht ihr an Bord, erschießt die andere Crew und plündert alles, was ihr findet. Einiges wird normales Loot sein, aber vieles davon wird im Inventar als Diebesgut markiert.

Schließlich seid ihr entweder selbst der Pirat, der es klaut, oder, wenn ihr Piraten überfallt, haben sie es vorher geklaut. So oder so, die Ware ist heiß. In vielen Städten gibt es Händler, die es damit nicht so genau nehmen und euch einen verringerten Satz zahlen, aber lohnen kann es sich trotzdem. Sogar sehr, wenn ihr lohnende Fracht auf dem anderen Schiff findet.

6. Cheats für Geld in Starfield

Wenn euch das Geldverdienen in einem Spiel wie Starfield zu sehr nervt und ihr so euren Spaß haben wollt, dann gibt es immer noch diese Option. Mehr dazu lest ihr hier: Cheats für Starfield. Der konkrete Cheat für die PC-Version ist: player.additem 0000000F 100000 - das bringt euch 100.000 Credits. Wenn ihr mehr oder weniger wollt, ändert einfach die Zahl am Ende. Aber denkt daran: Sobald ihr Cheats nutzt, gibt es keine Achievements mehr.

Hier findet ihr mehr Tipps zu Starfield: