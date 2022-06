System Shock: Trailer zum Remake zeigt neue Eindrücke von der Citadel

Ein neuer Trailer zum Remake von System Shock zeigt euch ein paar weitere stimmige Ausschnitte von der Citadel-Raumstation.

Was es leider nach wie vor nicht gibt, ist ein Veröffentlichungstermin für die Neuauflage des PC-Klassikers.

So gut wie vollständig

Es gibt aber gute Nachrichten, denn nach Angaben von Karry Kuperman, Director of Business Development bei Nightdive, ist die Entwicklung "größtenteils abgeschlossen".

"Man kann es von Anfang bis Ende durchspielen, alle Waffen und Gegner sind vorhanden und funktionieren", sagt er gegenüber PC Gamer. "Was noch zu tun bleibt, ist das, was man als 'Feinschliff' bezeichnet. Unser Ziel ist es, dass die Release-Version so nah an der Perfektion ist wie möglich."

Weitere Meldungen zu System Shock Remake:

Offensichtlich ist man aber noch nicht so weit, dass man ein Release-Datum für das Remake nennen möchte.

"Da wir sowohl Konsolen als auch PC unterstützen, ist es ein iterativer Prozess", erklärt Kuperman. "Wir testen und optimieren es immer wieder."