Wann erscheint Zelda: Breath of the Wild 2?

Es ist eine Frage, die sich viele Besitzer und Besitzerinnen einer Nintendo Switch stellen: Wann erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2?. Die Fortsetzung ist einer der am heißesten erwarteten Titel für Nintendos Konsole.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien zum Launch der Nintendo Switch im Jahr 2017. Fünf Jahre sind seitdem bereits vergangen, aber wie viele werden es am Ende sein, bis wir endlich den Nachfolger spielen können?

Was ist der aktuelle Stand?

Der aktuelle Stand ist, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 im Frühjahr 2023 erscheint. Einen konkreteren Termin als das gibt es derzeit nicht.

Diesen neuen Zeitraum für die Veröffentlichung nannte Nintendo am 29. März 2022, denn bis dahin war das Spiel noch für 2022 eingeplant.

"Das gesamte Entwicklerteam arbeitet weiterhin eifrig an dem Titel, um diese Spielerfahrung für alle zu etwas ganz Besonderem zu machen", sagte Zelda-Produzent Eiji Aonuma in einer zugehörigen Video-Botschaft.

"Wie bereits angekündigt, wird das Abenteuer in diesem Spiel nicht wie im ersten Titel nur auf der Erdoberfläche stattfinden, sondern auch am Himmel darüber. Die erweiterte Welt geht jedoch noch darüber hinaus und es wird eine Reihe weiterer Features geben, auf die Sie sich freuen können, darunter neue Begegnungen und neue Gameplay-Elemente."

"Diejenigen von Ihnen, die sich auf das Erscheinen in diesem Jahr gefreut haben, bitten wir um Entschuldigung."

Falls sich am Termin etwas ändert, erfahrt ihr es auf dieser Seite.