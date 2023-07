World of Warcraft Dragonflight ruft nach Unterstützung - die Verstärkungsrufer antworten

World of Warcraft Dragonflight ruft und sie antworten. Mit dem Inhalts-Update "Risse in der Zeit" erhalten Spieler eine dritte Spezialisierung für die Ruferklasse, die sich auf Unterstützungsmagie konzentriert.

Vom schwarzen Drachen geküsst

Die Verstärkungsrufer nutzen die Macht der schwarzen und bronzenen Drachen. Besonders die Zauber der schwarzen Drachen blieben bisher nur wenig genutzt. Das soll sich in "Risse in der Zeit" mit einer neuen Geschichte ändern, die euch tiefer in diese Macht einführt.

Im Gegensatz zu den anderen Rufern, kann die neue Spezialisierung ihr Team mit Verstärkungszaubern mächtiger werden lassen. So kann dieser Rufer die Primärwerte der Verbündeten vorübergehend mit "Schwarzmacht" stärken und sogar die Dauer dieses Zaubers verlängern, indem sie selbst Schaden an den Feinden anrichten oder andere spezielle Zauber nutzen.

Mit "Eruption" und "Sengende Schuppen" besitzt der neue Rufer aber auch neue Schadensfähigkeiten, mit denen er sich die Macht der schwarzen Drachen zunutze macht. Mit den beiden Rufen der bronzenen Drachen, "Atem der Äonen" und "Tiefer Atem" kann dieser zudem seine Feinde schwächen und somit den Schaden der Gruppe auf diese Ziele zu erhöhen.

Die Spezialisierung dürfte besonders für die Gruppendynamik spannend sein. Die Verstärkungsrufer müssen strategisch vorgehen und können neben klassischen Verstärkungen auch einem Heiler die Macht der Zeitmanipulation geben. Die Vielseitigkeit kann aber durchaus komplex sein und erfordert eine gute Kommunikation mit der Gruppe.

Dennoch soll die Klasse für alle Spielniveaus zugänglich sein und soll sogar im PvP glänzen können.