Zelda Tears of the Kingdom: Mit dem Reisekochtopf könnt ihr eure Konstruktionen deutlich verbessern.

Der Sonau-Reisekochtopf ist ein praktisches Hilfsmittel für unterwegs in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Aber in dem Kochtopf schlummert noch weit mehr Potential, als ihr es vielleicht für möglich gehalten habt.

Kochtopf trifft Fahrzeug

Der Reisekochtopf lässt sich auch zur Konstruktion von Fahrzeugen verwenden. Wer den Kochtopf zur Seite dreht, entfaltet damit nämlich eine gänzlich andere Wirkung.

Das folgende Video verdeutlicht ganz gut, was ihr tun müsst, um das gewünschte Resultat zu erhalten:

In diesem Fall dient der Reisekochtopf daher als eine Art von Radaufhängung, was es euch einfacher macht, euch mit eurer Konstruktion auf schwierigem Gelände zu bewegen.

Gleichzeitig sorgt das Item dafür, dass sich die Räder flexibel drehen können. Faszinierend, was sich alles bauen lässt, oder?

