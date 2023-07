Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo schenkt euch ein Schwert und mehr.

Nintendo schenkt euch ein paar weitere kostenlose Items für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, nach Neuigkeiten im Tears-of-the-Kingdom-Kanal im Neuigkeiten-Bereich der Switch zu suchen und von dort aus das Spiel zu starten.

Was könnt ihr bekommen?

Aktuell gibt es dort eine Möglichkeit, an Geschenke zu kommen. Sucht nach der Neuigkeit "Wichtiges Wissen über Pilze".

Ruft diese Meldung auf, scrollt nach unten und klickt auf "Jetzt spielen". Dadurch wird das Spiel geladen. Ladet nun noch einen Spielstand und es fallen ein Hyrule-Pilz sowie ein Soldatenschwert vom Himmel.

Ihr könnt beides natürlich einzeln verwenden, aber auch die Kombinationsmöglichkeiten des Spiels anhand dessen ausprobieren.

Ein Beispiel: "Bringst du einen Pilz mithilfe der Synthese beispielsweise an einer Rute an, so erhältst du eine Schubsrute! Was daran so toll sein soll, fragst du? Nun, durch die Elastizität des Pilzes kannst du mit dieser Waffe auch stärkere Gegner einfach wegstoßen – über eine Klippe, von einer Plattform oder direkt in ein Gewässer – und dir einen schnellen und leichten Sieg sichern!"

