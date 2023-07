Zelda Tears of the Kingdom: Neuester Patch entfernt Duplication Glitches - Hier ist ein neuer.

Das neu veröffentlichte Update 1.2.0 für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bringt zwar wichtige Bugfixes, aber behebt auch Item-Duplication-Glitches.

Besagte Items halfen euch unter anderem dabei, schnell Items zu verdoppeln und ordentlich Rubine zu verdienen.

Mehrere Methoden nicht mehr möglich

Update 1.2.0 beseitigt mehrere verschiedene Methoden, mit denen das Duplizieren von Items bis dato noch möglich war. Wer das noch nutzen möchte, sollte das Spiel dementsprechend noch nicht aktualisieren.

Unter anderem gilt das für die Methode mit dem rohen Fleisch, dem Werfen von Waffen und dem Schießen auf eine bestimmte Stelle.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Was aber nicht heißt, dass es keine Möglichkeiten mehr gibt. Der YouTube-Kanal One-Of-Three zeigt einen Glitch, der gestern hochgeladen wurde und auch mit der neuen Version 1.2.0 noch funktioniert.

Erst einmal gibt es, wie ihr im nachfolgenden Video seht, einige Schritte zu beachten, aber sobald ihr wisst, was ihr zu tun habt, sollte es nicht allzu kompliziert sein.

Es ist davon auszugehen, dass Nintendo sich mit dem nächsten Patch dann auch diesem Glitch annimmt. Nutzt ihn also aus, solange ihr könnt.