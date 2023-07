Zelda: Tears of the Kingdom war in Europa das erfolgreichste Spiel im ersten Halbjahr 2023.

Die Auszeichnung für das erfolgreichste Spiel der ersten Jahreshälfte 2023 in Europa geht an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Zumindest in Bezug auf die physischen Verkäufe des Spiels, dazu hat GfK Entertainment nun eine Übersicht veröffentlicht (via VGC).

Wer folgt nach Zelda?

Dort listet man die drei erfolgreichsten Spiele der ersten Jahreshälfte 2023 in Europa und in einzelnen Ländern auf.

Betrachtet man Europa insgesamt, konnte sich Tears of the Kingdom gegen seine beiden Verfolger Hogwarts Legacy und FIFA 23 durchsetzen. In Deutschland belegt Mario Kart 8 Deluxe den dritten Rang.

Zelda: Tears of the Kingdom war im ersten Halbjahr 2023 das erfolgreichste Spiel in Europa.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Die Daten umfassen neben Deutschland auch noch Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Ungarn, Italien, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, die Slowakei, Schweden, die Schweiz, Spanien und Großbritannien.

Downloads wurden von GfK Entertainment allerdings nicht berücksichtigt. Dass Zelda den ersten Rang belegt, ist nach dem erfolgreichen Start des Spiels – 10 Millionen Verkäufe weltweit in drei Tagen – aber nicht weiter überraschend.

Hier alle Platzierungen der einzelnen Länder: