Zelda Tears of the Kingdom: So bekommt ihr jetzt zwei kostenlose Items.

Vor kurzem hat Nintendo ein neues Update für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mit einer besonderen neuen Funktion veröffentlicht.

Diese macht es möglich, über die Neuigkeiten-Ansicht auf der Nintendo-Switch Items für Tears of the Kingdom zu erhalten. Und davon könnt ihr jetzt Gebrauch machen.

Holt euch kostenlose Items

Wie? Ganz einfach! Zuerst einmal ruft ihr im Hauptmenü eurer Switch den Neuigkeiten-Bereich auf.

Dort sucht ihr wiederum nach dem Kanal zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Dort solltet ihr die Meldung "Mit Funkelfrucht gegen Knochengegner" sehen, klickt sie an.

Ihr könnt euch auf diesem Weg "zwei wunderschöne Funkelfrüchte" sichern, indem ihr nach unten scrollt und auf "Jetzt spielen" klickt.

Tut ihr das, wird das Spiel geladen. Ladet nun noch euren jeweiligen Spielstand und nach dem Ladevorgang fallen die beiden Funkelfrüchte direkt an Links Position einfach vom Himmel. Ihr müsst sie also nur noch einsammeln. Es mag nicht die Welt sein, was ihr hier bekommt, aber besser als gar nichts, oder?

"Wenn dieses rein pflanzliche Item geworfen wird, verursacht es einen Lichtblitz, der deine Feinde nicht nur blenden kann, sondern knochige Gegner sogar so grell wie schnell direkt ins Jenseits befördert", heißt es.