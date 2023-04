Apex Legends holt Ballistic aus dem Ruhestand: Alter Star will es nochmal wissen

Ein ehemaliger Star der Apex-Spiele kehrt zurück. August Montgomery Brinkman, aka "Ballistic", hat seine beste Zeit eigentlich schon hinter sich. Dennoch holt ihn seine Vergangenheit ein und er wird erneut Teil von Apex Legends.

Eine erfahrene Legende stürzt sich erneut ins Gefecht

Eigentlich war Ballistic eine große Nummer auf dem Schlachtfeld, doch durch den tragischen Verlust seines Schwagers, zog sich der glänzende Star zurück in die Einsamkeit. 40 Jahre lang hörte man nichts mehr von der Legende. Jetzt plant der alte Mann zurückzukehren, doch nicht ohne Grund.

In einem neuen "Geschichten aus den Outlands"-Trailer, erfahrt ihr mehr über das Schicksal des Kämpfers und über seine Beweggründe nun doch wieder an den gefährlichen Apex-Spielen teilzunehmen. Dabei geht es ihm nicht um Ruhm oder Anerkennung - viel mehr möchte er eine ihm wichtige Person schützen.

Mit seinen 63 Jahren traut sich Ballistic immer noch die Rolle als Angreifer zu. Dabei hätte der reiche Erbe aus Gaea auch einfach in seiner Villa ein paar ruhige letzte Tage verbringen können. Doch was tut man nicht alles für die Menschen, die man liebt? Und besonders für seine eigenen Kinder.

Die Legende erscheint zusammen mit dem nächsten Update am 9. Mai 2023 auf allen Plattformen - also PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S, Nintendo Switch und PC.