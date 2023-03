Call of Duty: 10 Jahre sind ausreichend, um ein Konkurrenzprodukt zu entwickeln, denkt Microsoft.

Microsoft ist der Ansicht, dass ein Zeitraum von zehn Jahren ausreichend ist, damit Sony ein Konkurrenzprodukt zu Call of Duty auf die Beine stellen kann.

Sony hatte Call of Duty zuvor als "unersetzlich" bezeichnet. Regulierungsbehörden, etwa die britische Competition and Markets Authority (CMA), befürchten, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft könnte Sonys Wettbewerbsfähigkeit schmälern.

Mehr als genug Zeit

Microsoft hatte als Reaktion darauf in Aussicht gestellt, Call of Duty verbindlich für zehn Jahre auf die PlayStation zu bringen. Entsprechend bindende Verträge, sollte die Übernahme durchgehen, wurden bereits mit Nintendo, Nvidia (GeForce Now) und anderen Cloud-Gaming-Anbietern vereinbart.

Aus einem neu veröffentlichten Dokument (via VGC) geht nun hervor, dass man diesen Zeitraum für ausreichend hält.

"Microsoft ist der Ansicht, dass ein Zeitraum von zehn Jahren ausreicht, damit Sony als führender Publisher und Konsolenhersteller Alternativen zu CoD entwickeln kann", heißt es.

"Die 10-Jahres-Vereinbargung wird bis in die nächste Konsolengeneration. Darüber hinaus wird die praktische Wirkung über den 10-Jahres-Zeitraum hinausgehen, da Spiele, die im letzten Jahr der Vereinbarung heruntergeladen werden, während der gesamten Lebensdauer der Konsole (und darüber hinaus, dank der Abwärtskompatibilität) weiterhin gespielt werden können."

Microsoft verweist zudem darauf, dass ein Zeitraum von zehn Jahren ähnlich oder sogar länger als vergleichbare Zugeständnisse in anderen Unternehmenszusammenschlüssen sei.

"Microsoft ist zwar bereit, die Diskussion mit der CMA konstruktiv fortzusetzen, aber es gibt keine Grundlage für eine Verlängerung dieser Vereinbarung über den von Microsoft vorgeschlagenen Zeitraum hinaus."

Die CMA will bis spätestens zum 26. April 2023 eine Entscheidung treffen.