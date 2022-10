Call of Duty Modern Warfare 2: Alle versteckten Safes und die Fundorte der Codes

Call of Duty Modern Warfare 2 spart sich im Großen und Ganzen, Fundsachen und Sammel-Gegenstände in seiner gelungenen Kampagne zu verstecken. Was es aber gibt, sind drei Safes, also Tresore, die man nicht ohne weiteres finden und öffnen kann, die an ein Achievement respektive eine Trophäe gebunden sind.

Der Erfolg Gentleman-Dieb (Gold-Trophäe) wird freigeschaltet, wenn ihr drei Safes in der Kampagne findet und öffnet. Diese Safes verteilen sich auf zwei verschiedene Missionen. Solltet ihr also bereits durch sein, mit dem Story-Modus von Modern Warfare 2, müsst ihr nur in zwei Einsätze springen, anstatt das komplette Spiel noch einmal durchzuspielen. Wollt ihr es noch schneller schaffen, stellt ihr am besten auf den Schwierigkeitsgrad Rekrut. Bereit? Dann geht es nun los, mit den versteckten Safes und Codes in Call of Duty Modern Warfare 2.

Inhalt:

1. Safe, Mission 11: El Sin Nombre.

Der erste der drei Safes befindet sich in der Mission Nummer 11, El Sin Nombre. Spielt durch die Verhörszene und nachdem euch Alejandro die Maske gegeben hat, lauft ihr geradeaus bis in die Bar und in diesem Raum rechts auf den Balkon hinaus. Nun nach links, wo ein Tor in einen weiteren Hof offensteht. Hinten links seht ihr einen kleinen Balkon, auf den ihr klettern könnt.

Von der Grünläche aus erreicht ihr den Balkon. Vorsicht! Dahinter ist Sperrgebiet (Call of Duty Modern Warfare 2)

Ihr kommt auf eine Wendeltreppe mit rotem Teppich, die ihr hinaufgeht und durch die erste Tür links. Hier ist Sperrgebiet, bewegt euch also nur geduckt. Durch das Messer, das euch Alejandro gegeben hat, könnt ihr die erste Wache, die im Korridor patrouilliert, auf ihrem Rückweg nach hinten hinterrücks ausschalten. Im Roulette-Raum, nahe der Stelle, durch die ihr den zweiten Stock betreten hat, steckt ein Wurfmesser in einem Stapel Geld. Blick ihr nach Westen am Tisch vorbei, seht ihr auch schon die Wache, die ihr damit ausschalten werdet.

Vordergrund: Euer Werkzeug. Hintergrund: Euer nächstes Projekt. (Call of Duty Modern Warfare 2)

Ist die Wache auf dem westlichen Balkon (haltet Tab am PC bzw. das Touchpad auf PS5 oder die View-Taste auf Xbox, um den Kompass einzublenden) tot, lauft ihr zu der Leiche. Von hier aus schleicht ihr den Gang nach Norden entlang, wo ihr gegen Ende linker Hand eine Tür vorfindet. Vorher ist rechts noch eine Treppe nach unten, an der ein weiterer Wachmann auf euch aufmerksam wird, wenn ihr nicht schnell genug vorbeihuscht. Dann aber durch die Tür links! Im Zimmer hängt links an der Wand ein Gemälde von Lazar Salgado, darunter ein Datum, 2. Februar 2019. Das ist auch der Code für Safe 1: 02/02/19. Den Safe findet ihr im Wandschrank gegenüber des Bettes.

Macht euch an die Arbeit. (Call of Duty Modern Warfare 2)

Inhalt des 1. Tresors: Ein Plattenträger mit Platten zum Schutz gegen Beschuss und eine schallgedämpfte Schrotflinte Lockwood 300

2. Safe, Mission 13: Allein.

Die beiden letzten Safes sind beide in der Mission 13, Allein, vorzufinden. Und zwar in dem Abschnitt, nachdem sich Soap mit einem Stim gesund gespritzt hat. Wenit später kommt ihr an eine grüne Tür, die mit einer Schrotflintenfalle präpariert ist. Springt einfach auf der Rückseite des Raumes durch das Fenster hinein und nehmt die Waffe an euch.

Guter Trick. Wäre aber besser gewesen, wenn das Fenster und die Vorhänge zu gewesen wären. (Call of Duty Modern Warfare 2)

Die Treppe hinauf hört ihr es an der Tür donnern. Als ihr öffnet, liegt ein sterbender Mann vor euch. Hinter ihm kommt ihr in ein Café, in dem ihr eine Tür mit einem selbst gefertigten Brecheisen aufstemmen könnt. Drinnen steht der 2. Safe. Die Kombination müsst ihr euch aus dem am Kalender eingezeichneten Jubiläum zusammenpuzzeln. Der 10. Oktober 2020 ist als 40-jähriges Jubiläum markiert. Das bedeutet, der Ehrentag und damit der Code ist der 10/10/80.

Es ist nicht der 10.10.20. So viel sei schon mal verraten. (Call of Duty Modern Warfare 2)

Inhalt des 2. Tresors: ein Wurfmesser und eine schallgedämpfte .50 GS Pistole.

3. Safe, Mission 13: Allein.

Der letzte Safe befindet sich unweit des zweiten. Ihr könnt diese Mission also einfach weiterspielen wie gehabt. Lasst euch durch das Loch im Geländer in die untere Etage fallen und verlasst den Bereich durch die Tür zu eurer Linken (Westen). Draußen entdeckt ihr eine blaue Tür unter einem Schild “El Maistro”, durch die ihr geht.

Hereinspaziert! (Call of Duty Modern Warfare 2)

Es handelt sich um eine Autowerkstatt. Im hinteren Bereich steht ein laufender Laptop. Unter dem Punkt “Al fondo del Garage” findet ihr die nötige Zahlenkombination für den Tresor. Der Code lautet: 37/60/80. Den Safe selbst findet ihr in der südwestlichen Ecke der Werkstatt in einem kleinen Büro.

37/60/80 ist die Kombination, die euch hilft!

Inhalt des 3. Tresors: ein Wurfmesser und eine Armbrust.

