Call of Duty: Modern Warfare 2 eine Woche gratis - Multiplayer-Trial beginnt heute.

Den Multiplayer-Part von Call of Duty: Modern Warfare 2 könnt ihr eine Woche lang gratis spielen.

Dieser einwöchige "Free Access" beginnt am heutigen Mittwoch und endet dementsprechend am Mittwoch in einer Woche.

Was könnt ihr spielen?

Los geht es am heutigen 19. April 2023 um 18 Uhr deutscher Zeit, in einer Woche, am 26. April 2023, ist zur gleichen Uhrzeit Feierabend.

In diesem Zeitraum habt ihr Zugriff auf zehn Multiplayer-Maps aus Modern Warfare 2 und könnt zwölf verschiedene Modi spielen.

Das sind wiederum Gunfight, Ground War, Invasion, All or Nothing, Domination, Gun Game, Grind, Hardpoint, Infected, Kill Confirmed, One in the Chamber und Team Deathmatch.

In puncto Maps sind Alley, Blacksite, Exhibit, Shipment, Santa Seña, Dome, Farm 18, Himmelmat Expo, Pelayo’s Lighthouse und Shoot House verfügbar. Bedenkt aber, dass sich die Verfügbarkeit je nach Modus unterscheiden kann.

Der Gunfight-Modus und Pelayo's Lighthouse wurden erst vergangene Woche mit dem Start von Season 3 hinzugefügt.

