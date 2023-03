Call of Duty Modern Warfare 2: Multiplayer kostenlos zocken für fünf Tage

Activision hat einen kleinen Leckerbissen für alle, die an Call of Duty Modern Warfare 2 interessiert sind. Bis zum kommenden Reloaded-Update könnt ihr das Spiel kostenlos ausprobieren.

Fünf Tage Freifahrtschein für Call of Duty

Morgen, also am Donnerstag, dem 16. März 2023, geht es um 18 Uhr los. Fünf Tage lang könnt ihr euch dann in dem wenige Monate jungen Shooter austoben. Leider könnt ihr dabei nicht in den Genuss aller Inhalte kommen. In dieser Testphase erhaltet ihr Zugang zu einer begrenzten Auswahl an Multiplayer-Karten und Special-Ops.

Die neue Map Himmelmatt Expo sowie die 6x6-Karten Mercado Las Almas, Shipment und Dome könnt ihr anzocken. Dabei stehen euch die Modi Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Gun Game, Infected, One in the Chamber und All or Nothing zur Verfügung. Ground War und Invasdion werden sogar auf der großen Map Santa Seña spielbar sein.

Auch der erste Raid, Atomgrad, steht euch zum Reinschnuppern zur Verfügung. Hier erwarten euch kooperativen Drei-Spieler-Herausforderungen, in denen ihr Stealth-Elemente nutzen, sowie Kämpfe bestreiten und Rätsel lösen müsst.

Mit dem Reloaded-Update erscheint sogar schon der zweite Raid für Call of Duty Modern Warfare 2. Außerdem bringt die dritte Saison den Mehrspielermodus Gunfight sowie Warzone Ranked inklusive des wiederkehrenden Plunder-Modus, bei dem ihr gewinnt, indem ihr das meiste Geld einsackt.