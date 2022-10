Call of Duty: Modern Warfare 2: Third-Person-Modus aktiveren - Wie ihr ihn spielt und anpasst

Call of Duty: Modern Warfare 2 enthält einen Third-Person-Modus, in dem ihr das Kampfgeschehen aus einer anderen Perspektive sehen könnt!

Aber: Dieser Modus ist nicht überall verfügbar, sondern nur in ausgewählten Playlists in Call of Duty: Modern Warfare 2.

Wir zeigen euch im Guide, wo ihr den Third-Person-Modus findet und was die besten Einstellungen dafür sind.

Inhalt:

Wie spiele ich MW2 im Third-Person-Modus?

Um Modern Warfare 2 im Third-Person-Modus spielen zu können, müsst ihr einfach die entsprechende Playlist im Menü des Spiels auswählen.

Die Third-Person-Playlist taucht im Menü neben anderen Playlists wie Quick Play und Featured auf, ihr müsst sie lediglich aktivieren.

Third Person Moshpit ist anfangs die einzig aktive Third-Person-Playlists. Wählt ihr sie aus, könnt ihr damit Domination, Hardpoint und Team Deathmatch aus der Verfolgerperspektive spielen.

Der Third-Person-Modus ist nicht überall verfügbar.

Was sind die besten Einstellungen für den Third-Person-Modus in MW2?

Um die Einstellungen für den Third-Person-Modus in Modern Warfare 2 anzupassen, geht ihr zu den Einstellungen und dort zum Grafikmenü. Bei den Kameraoptionen findet ihr einen Regler für den FOV-Wert im Third-Person-Modus, außerdem könnt ihr weitere Anpassungen vornehmen.

Folgende Einstellungen empfehlen sich für den Third-Person-Modus:

Third-Person ADS Transition: Third-Person ADS

Third-Person Camera Movement: Mindestens 50 Prozent

Third-Person Field of View: Circa 85, maximal 90

Letztlich hängt es aber natürlich auch ein Stück weit von der eigenen Präferenz ab. Wenn ihr mit diesen Einstellungen nicht zurechtkommt, experimentiert mit anderen Werten.

