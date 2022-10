So bekommt ihr doppelte XP in Call of Duty: Modern Warfare 2 - Holt euch die 2XP Tokens!

Doppelte XP für eine Weile, um schneller die Ränge aufzusteigen und zu leveln ist eine mittlerweile etablierte Tradition in fast allen Shootern, da ist das neue Call of Duty: Modern Warfare keine Ausnahme.

Aber Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt euch nicht einfach doppelte Erfahrungspunkte, die dann für alles gelten. Nein, ihr braucht für eure Waffen und den Rang zwei unterschiedliche Arten von Tokens. Es gibt die Doppel-XP Waffen-Tokens und die nur Doppel-XP Tokens.

Erstere leveln die Waffen, die ihr habt, schneller auf. Die normalen Doppel-XP Tokens leveln dann euren Charakter auf. Das heißt, ihr steigt damit die Ränge auf, bekommt mehr Waffen, die ihr mit den anderen Tokens schneller levelt und natürlich auch mehr Perks, Field Upgrades und alles, was sonst noch dazugehört. Deshalb sind die Doppel-XP Tokens ja auch so begehrt, ohne sie dauert es einfach länger an die ganze Spielerfahrung, die Call of Duty: Modern Warfare 2 zu bieten hat, heranzukommen.

Deshalb hier der Guide zu den Doppel-XPs in Call of Duty: Modern Warfare. Wo ihr die Doppel XP findet und wie ihr sie benutzt.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Doppel XP

So bekommt ihr 2XP Codes und Tokens in Modern Warfare 2

Es gibt verschiedene Wege, um an die begehrten Tokens heranzukommen und doppelte XP anzugreifen:

Beendet Missionen in der Kampagne

Kauft die Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 2

Konsumiert Dinge bei speziellen Promo Aktionen um 2XP Codes zu bekommen

Immerhin die ersten 2XP Tokens werden gleich mit dem Spiel mitgeliefert und um diese zu bekommen, müsst ihr nichts weiter tun als die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 zu beenden. Dann solltet ihr am Ende dieser mit vier Standard Doppel-XP Tokens und noch einmal vier Waffen 2XP Tokens in den Multiplayer von Moden Warfare 2 gehen.

Bei der Vault Edition stellt sich die Frage: Habt ihr schon Call of Duty: Modern Warfare 2 gekauft? Wenn ja, bitte weiterscrollen. Um nämlich einmal zehn Stunden Doppel-XP normale und einmal zehn Stunden Doppel-XP für Waffen zu bekommen, müsst ihr in den Store von Warzone, Vanguard, Black Ops Cold War oder Modern Warfare 2019 gehen und dort dann Call of Duty: Modern Warfare 2 als Vault Edition zu kaufen.

Habt ihr schon Modern Warfare gekauft, dann könnt ihr schneller leveln, indem ihr gezielt bei Promo-Aktionen konsumiert. Was heißt das? Nun, aktuell hat etwa Call A Pizza eine 2XP Aktion. Bei jeder Bestellung bekommt ihr drei Stunden 2XP. Weitere Events dieser Art werden sicher folgen - in den USA haben Burger King und Mountain Dew Aktionen -, wir werden sie dann hier posten.

Was es auch bisher immer gab und da wird Call of Duty: Modern Warfare 2 sicher keine Ausnahme sein, sind Doppel-XP-Wochenenden. Noch ist nicht bekannt, wann diese sein werden, aber wenn es dann soweit ist, werden wir es euch vorher verraten. Außerdem ist es fast sicher, dass der Battle Pass, sobald er anläuft, auch ein paar 2XP Tokens haben wird. Das war bei allen anderen Spielen der Reihe bisher so und auch bei anderen Activision/Blizzard-Titeln wie Overwatch 2

Wie ihr die Doppel XP Tokens in Modern Warfare 2 benutzt

Jetzt habt ihr die Pizza bestellt oder seid anderweitig an ein 2XP Token in Modern Warfare 2 gekommen und jetzt stellt sich die Frage, was ihr damit anfangt. Einlösen natürlich, aber wie.

Dafür geht ihr in den Multiplayer-Modus, denn nur dort bringt euch ein Doppel-XP Token auch etwas. Welcher Multiplayer-Modus ist dabei egal, aber denkt daran: Sobald der Token eingelöst ist, beginnt die Zeit zu laufen, also überlegt euch lieber vorher, was ihr die nächste Stunden spielen möchtet. Das spart dann Zeit, wenn ihr nicht erst mal durch die verschiedenen Modi von Call of Duty: Modern Warfare 2 hüpfen müsst.

Wenn ihr dann den Multiplayer-Modus gewählt und betreten habt, dann geht noch nicht in die Lobby, um das Matchmaking zu starten (oder geht einen Schritt zurück, falls ihr es doch gemacht habt). Denn die Option für das Einlösen der 2XP Tokens steht direkt neben der Option für das Matchmaking und heißt einfach "XP Tokens". Das müsst ihr anklicken, dort werdet ihr dann die 2XP Tokens los.

Erneut, geht vorher aufs Klo und stellt euch was zu trinken bereit, denn sobald der 2XP Token eingelöst wurde, beginnt der Zähler zu laufen.

In dem Token-Menü habt ihr dann die Auswahl, welchen 2XP Token ihr benutzen möchtet. Die grünen Tokens sind die regulären Doppel-XP Tokens, die euren Level, Rang und andere Sachen mit doppelter Geschwindigkeit leveln lassen. Die orangefarbenen Tokens sind die Waffen XP Tokens, mit denen verdoppelt ihr das Tempo, in dem eure Waffen hochgestuft werden.

Wenn die Stunde abgelaufen ist, geht ihr wieder zurück hier in das Menü und könnt einen neuen Token benutzen.

