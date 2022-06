Call of Duty: Modern Warfare 2 vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Activision hat Call of Duty: Modern Warfare 2 nun auch offiziell angekündigt. Der neueste Teil der beliebten Shooter-Reihe erscheint am 28. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Was ihr über die Vorbestellung von Call of Duty: Modern Warfare 2 wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide. Wir zeigen, welche Editionen und Bonusinhalte es gibt und wo ihr das Spiel bestellen könnt.

Wo kann ich Call of Duty: Modern Warfare 2 vorbestellen?

Kurz nach der Ankündigung lässt sich Call of Duty: Modern Warfare 2 bereits vielerorts vorbestellen. Auf den Konsolen scheint das Cross-Gen-Bundle für 79,99 Euro die günstigste digitale Option zu sein, die PC-Fassung kostet 69,99 Euro.

Standard Edition (PC)

Cross-Gen-Bundle (Konsolen)

Mit dem Cross-Gen-Bundle erhaltet ihr Zugriff auf die PS4- und PS5-Versionen des Shooters sowie auf die Xbox-One- und Xbox-Series-X/S-Versionen.

Gibt es eine Collector's Edition von Call of Duty: Modern Warfare 2?

Neben der Standard Edition wird eine Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 2 angeboten. Sie kostet auf dem PC 99,99 Euro und auf den Konsolen 109,99 Euro.

Neben dem Cross-Gen-Bundle umfasst die Vault Edition noch das Rotes-Team-141-Operator-Paket mit den Operatoren Ghost, Soap, Farah und Price, den FJX-Cinder-Waffentresor, den Battle Pass (1 Saison) und 50 Stufensprünge.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Vault Edition vorbestellen

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Call of Duty: Modern Warfare 2?

Bei jeder Vorbestellung von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist laut Activision ein früherer Zugang zur offenen Beta des Shooters enthalten. Spieler und Spielerinnen auf PlayStation 5 und PlayStation 4 können die offene Beta aber noch früher spielen. Details zum Zeitplan liegen noch nicht vor.

Außerdem erhaltet ihr bei einer Vorbestellung der Vault Edition sofort das Ghost-Legacy-Paket für Modern Warfare und Warzone mit folgendem Inhalt:

12 Operator-Skins für Ghost

10 Waffenbaupläne

Preload-Möglichkeit

