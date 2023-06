Diablo 4: Besitzt ihr diese Trophäe schon? Wenn nicht, ist es jetzt zu spät für Ashavas Schrei

Einigen Fans ist aufgefallen, dass sie die Trophäe "Ashavas Schrei" gar nicht erhalten haben, obwohl sie in Diablo 4 Level 20 erreicht und einen Sieg über Weltboss Ashava errungen haben. Das hat einen einfachen Grund.

Dieses Pferd macht sich rar

Wie Community Manager Adam Fletcher im Blizzard-Forum erklärt, gab es diese Trophäe in Form eines Reittieres lediglich während des Server Slams. Spieler, die erst am 6. Juni in Diablo 4 durchstarten oder sogar schon seit dem 2. Juni spielen, weil sie die Deluxe-Edition gekauft haben, haben also keine Chance mehr auf die Trophäe.

So sieht die Reittierbelohnung der Trophäe aus.

Der Server Slam fand am Wochenende zwischen dem 12. und 14. Mai 2023 statt und ließ Spieler nur bis Level 20 aufsteigen. Jeder, der beide Bedingungen erfüllt hat - also das Max-Level erreicht sowie mit diesem den Weltboss besiegt hat - sollte Ashavas Schrei bekommen haben.

Mehr zu Diablo 4:

Diablo 4: Habt ihr euer Pferd auch falsch bewegt? Erstaunte Spieler lernen, wie es richtig geht

Diablo 4: Nerviges Lizenzproblem auf der PS5 endlich behoben

Diablo 4: Spieler schafft Level 100 auf Hardcore - Die erste Lilith-Statue ist im Sack

"Wir haben ein paar Berichte darüber überprüft und möchten alle daran erinnern, dass ihr Ashava während des Server Slams auf Stufe 20 getötet haben müsst. Das Töten von Ashava während der März-Betas gewährt diese Trophäe nicht", schreibt Fletcher. "Wenn ihr während des Mai-Tests unter 20 seid und Ashava tötet, erhaltet ihr die Trophäe nicht. Das Töten von Ashava im März auf jeder Stufe, einschließlich 20+, gewährt diese Trophäe nicht. Diese Trophäe gab es nur für das Töten von Ashava auf Stufe 20 während des Server-Slams im Mai."

Doch trotzdem beschweren sich einige Spieler, die ihre Reittiertrophäe rechtmäßig erspielt haben wollen, dass sie das düstere Pferd nirgends finden können. Was sie aber noch wiederfinden, sind das Wolfsbündel und die beiden Titel, die es zusammen mit Ashavas Schrei gab. Zu diesen Problemen gibt es bisher aber keinen weiteren Kommentar von Blizzard.