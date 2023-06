Diablo 4: Diese enorme Spielzeit haben Fans bereits in den ersten vier Tagen erreicht

Diablo 4 kommt wahnsinnig gut an. So gut, dass Blizzard den frisch erschienenen Titel schon jetzt das "am schnellsten verkaufte Spiel aller Zeiten" nennt und die bisherige Spielzeit aller Gamer präsentiert.

Blizzard belegt den Erfolg von Diablo 4 - aber nicht mit Zahlen

Allein in den ersten vier Tagen, im frühen Zeitraum für die Deluxe-Vorbesteller, sollen Spieler über 93 Millionen Stunden gespielt haben. Das sind mehr als 10.000 Jahre. Blizzard selbst sagt, dass dies einem Menschen entspreche, der "seit Beginn der menschlichen Zivilisation 24 Stunden am Tag spielt".

Konkrete Verkaufszahlen gibt Blizzard aber nicht. So ist es schwer, den Erfolgt von Diablo 4 ins Verhältnis zu den anderen Titeln des Unternehmens zu setzen.

Mehr zu Diablo 4:

Diablo 4: Erinnert ihr euch noch an die kontroverse Pferderüstung in Oblivion? Hier ist sie viermal so teuer

Diablo 4: Besitzt ihr diese Trophäe schon? Wenn nicht, ist es jetzt zu spät für Ashavas Schrei

Diablo 4: Habt ihr euer Pferd auch falsch bewegt? Erstaunte Spieler lernen, wie es richtig geht

Für viele weitere tausende Spielstunden ist aber schon jetzt gesorgt, denn Blizzard hat bereits zwei Erweiterungen für Diablo 4 angekündigt.