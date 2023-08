Diablo 4: Pulverisieren Druide Endgame Build in Season 1

Der Pulverisieren Druide Endgame Build gehört auch in Diablo 4 Season 1 zu den besten Klassen Builds überhaupt und zu den stärksten des Druiden. Der Pulverisieren Druide Endgame Build vereint massiven Schaden mit extrem starker Verteidigung und einem sehr einfachen Spielstil, den zudem schnell erreichen könnt, da nur sehr wenige einzigartige Gegenstände und Aspekte zwingend für den Build benötigt werden. Obendrein könnt ihr in Season 1 den wichtigsten Aspekt über die Saisonreise freischalten, daher ist der Pulverisieren Druide Endgame Build der schnellste Einstieg ins finale Endgame der höchsten Albtraum-Dungeons. Nachfolgen stellen wir euch den reinen "Pulverisieren Druide Endgame Build" im Detail vor und zeigen euch, wie die Skillung funktioniert, welche boshaften Herzen, Aspekte und Ausrüstung ihr benötigt und vieles mehr.

Durch den "Überrollenden Aspekt" erzeugt der namensgebende Angriff "Pulverisieren" zusätzlich eine Schockwelle, die sich kegelförmig vor dem Druiden ausbreitet und allen darin befindlichen Gegnern hohen Schaden zufügt. Somit wird aus dem ursprünglich reinen Nahkampf-Druiden ein Fernkämpfer auf mittlerer Reichweite. Da die Schockwelle zusätzlich zum Wirkungskreis von Pulverisieren hinzukommt, ergibt sich zudem ein "Sweet Spot", an dem sich beide Effekte überlappen und den ihr gezielt einsetzt, um einzelnen Zielen gigantischen Schaden zuzufügen. Mit genügend Gegnern könnt ihr regelmäßig die zentrale passive Fertigkeit "Irdene Macht" auslösen, was es euch erlaubt, Pulverisieren zu spammen und das mit garantierten kritischen Treffern! Und für noch größere Zahlen sorgt die Ultimative Fertigkeit "Grizzlyzorn".

Habt ihr Stufe 100 erreicht, alle 225 Paragon Punkte gesammelt und alle Top-Glyphen auf Stufe 21 gelevelt, könnt ihr euer Paragon Board für den finalen Build optimieren, was im Endeffekt eine große Respec-Aktion ist, die viel Gold verschlingt. Setzt sie also wirklich erst dann um, wenn ihr alles maximiert habt.

An diesem Punkt habt ihr alle fünf Bretter eingefügt und soweit durch geskillt, dass ihr euch an die erste große Optimierung des Paragon Boards machen könnt. Das bedeutet: Spätestens jetzt solltet ihr Albtraum-Dungeons laufen und eure Glyphen leveln. Die allerwichtigste Glyphe für den Pulverisieren Druiden Endgame Build ist "Ausbeuten".

Achtung : Die Glyphe "Reißer und Klaue" ist nur eine Platzhalter-Glyphe und wird später nicht mehr benötigt. Investiert also keine Erfahrungspunkte in diese Glyphe!

Wenn ihr euch noch in der Levelphase bis Stufe 100 befindet – also, wenn euch noch nicht alle 225 Paragon Punkte sowie Top-Glyphen auf maximaler Stufe zur Verfügung stehen –, funktioniert der finale Build noch nicht richtig. Es ist daher erforderlich, dass ihr euer Paragon Board eurem aktuellen Spielfortschritt anpasst, damit ihr immer den maximalen Nutzen daraus zieht. Das macht es mehrmals erforderlich, dass ihr bei bestimmten Fortschritten bereits vergebene Punkte umverteilt, Glyphen austauscht und Bretter abändert. Die nachfolgende Anleitung führt euch durch die verschiedenen Stufen und zeigt euch, wann ihr welche Knoten, Sockel und Bretter freischaltet.

Ausrüstung, Aspekte, Anpassungen für Einstieg, Fortgeschrittenes und Finales Endgame

Nach der Levelphase (Haupthandlung abgeschlossen & Stufe 50) ist der Einstieg ins Endgame nicht ganz einfach, da eure Ausrüstung mit den Gegnern auf Weltstufe 3 und 4 oft nicht mithalten kann. Gerade ohne die richtigen Aspekte und einzigartigen Gegenstände läuft der Pulverisieren Build nicht vollkommen rund, daher müsst ihr die Wahl eurer Fertigkeiten oftmals an das anpassen, was euch aktuell zur Verfügung steht, während ihr versucht, alle relevanten Items zu bekommen.

Das ist nichts, was ihr in ein paar Stunden lösen könnt, sondern ein längerer Verbesserungsprozess, den ihr nur in Etappen bewältigen könnt (und der Diablo 4 ausmacht). Nachfolgend führen wir euch durch die verschiedenen Fortschrittsstufen der Charakterverbesserung und sagen euch, welche Aspekte und Items ihr benötigt und welche Änderungen ihr an eurem Druiden vornehmen müsst, damit er stärker wird.

Einstieg ins Endgame

Euer wichtigstes Ziel zu Beginn des Endgames ist der "Überrollende Aspekt", womit sich euer Schaden massiv erhöht und der Nahkampf-Druide zum Fernkämpfer wird. Season 1 Charaktere können diesen Meilenstein schnell erreichen, indem sie die zweite Etappe der Saisonreise abschließen. Spielt ihr jedoch auf dem ewigen Realm, könnt ihr den Aspekt nur auf legendären Items finden, was – je nach Glück – sehr lange dauern kann.

Bis es so weit ist, gilt es die für den Build wichtigen Aspekte im Kodex der Macht freizuschalten und eure Ausrüstung und Skillung entsprechend zu optimieren, damit ihr den Überrollenden Aspekt effektiver farmen könnt. Sowie ihr alle Aspekte aus dem Kodex freigeschaltet und den Überrollenden Aspekt zur Verfügung habt, könnt ihr zum Punkt Fortgeschrittenes Endgame springen.

Wichtige Aspekte im Kodex der Macht

Die nachfolgenden Effekte aus dem Kodex lassen sich als einzige für jeden Druiden garantieren und werden als Basis für den Pulverisieren Druiden benötigt. Einige Aspekte werdet ihr bereits beim Leveln freigeschaltet haben, doch ein paar fehlen euch vielleicht noch. Noch besser ist es, wenn ihr die Aspekte in besseren Versionen auf legendären Items findet und sie beim Okkultisten extrahiert und für später aufspart.

Aspekt Beschreibung Dungeon Aspekt des lindernden Steins Die Dauer von Irdenes Bollwerk ist um 6 Sek. erhöht. Zusätzlich wird die Barriere Eures aktiven Irdenen Bollwerks um [157 - 315] wiederhergestellt, wenn Ihr einen Gegner mit Erdfertigkeiten tötet. Versiegelte Archive (Trockensteppe) Aspekt der Macht Basisfertigkeiten verleihen [2,0 - 6,0] Sek. lang 20% Schadensreduktion. Düsterkluft (Trockensteppe) Aspekt des Schattens Stellt [1 - 4] Eurer Primärressource wieder her, wenn Ihr einen Gegner mit Kontrollverlusteffekten belegt. Niedergang des Champions (Trockensteppe) Schneller Aspekt Basisfertigkeiten erhalten [15 - 30]%[+] Angriffsgeschwindigkeit. Vergrabene Hallen (Trockensteppe) Aspekt der Rachsucht Eure Kernfertigkeiten verursachen bis zu [20 - 40]%[x] mehr Schaden basierend auf Eurer Stählung. Uferabstieg (Trockensteppe) Aspekt des Treibsands Schaden durch Erdfertigkeiten verlangsamt getroffene Gegner 5 Sek. lang um [25 - 50]%. Höhle (Scosglen) Aspekt des Bärenschreckens Pulverisieren ist jetzt auch eine Erdfertigkeit. Nachdem Pulverisieren gewirkt wurde, verursachen tektonische Stacheln im Verlauf von 2 Sek. [1.101 - 1.573] Schaden. Glockenturm (Hawezar) Aspekt der tobenden Werbestie Die Dauer von Grizzlyzorn erhöht sich um [1 - 5] Sek. Zusätzlich wird Euer kritischer Trefferschaden während der Dauer um 10%[x] erhöht, wenn Ihr kritische Treffer landet, während Grizzlyzorn aktiv ist. Endlose Tore (Hawezar) Ballistischer Aspekt Wenn Ihr gestählt seid, erhaltet Ihr +2 Ränge für Eure Erdfertigkeiten. Flüsterkiefern (Scosglen)

Mehr Details zu den Aspekten, dem Kodex der Macht sowie alle legendären Effekte für den Druiden findet ihr hier Diablo 4: Alle Aspekte für Druide

Ausrüstung optimieren

Eure Ausrüstung ist zu Beginn des Endgames eine einzige große Baustelle, die ihr dank der Aspekte aus dem Kodex der Macht aber schnell aufräumen könnt. Auch die richtigen Werte auf den jeweiligen Items spielen nun eine große Rolle, mehr dazu findet ihr hier: Die besten Werte für Ausrüstung.

Versucht, möglichst viele Gegenstände mit den richtigen Werten zu finden und tauscht die schlechtesten Affixe gegen bessere (verzaubern). Denkt auch daran, eure Ausrüstung beim Schmied maximal aufzuwerten. Das Hauptaugenmerk liegt aber darauf, die Aspekte aus dem Kodex der Macht wie nachfolgend einzuprägen und den "Überrollenden Aspekt" in die Finger zu bekommen.

Platz Aspekt Waffe (2H) Überrollender Aspekt (wenn vorhanden)

Aspekt der Rachsucht (wenn kein Überrollender Aspekt) Waffe (1H) Aspekt der Rachsucht (alternativ auf Nebenhand) Nebenhand (Totem) Beschleunigender Aspekt (alternativ auf Waffe) Kopf Aspekt der Macht (alternativ auf Beine) Körper Ballistischer Aspekt (offensiv) Hände Aspekt des Bärenschreckens (alternativ auf 2. Ring) Beine Aspekt des lindernden Steins (alternativ auf Kopf) Füße Aspekt des Treibsands Hals Schneller Aspekt (bei 2H-Waffe)

Überrollender Aspekt (bei 1H-Waffe) Ringe Aspekt der tobenden Werbestie (alternativ auf Hände)

Aspekt des Schattens

Sofern ihr Sockel auf eurer Waffe habt, bestückt ihr sie vorerst mit "Königlichen Saphiren" (12,0% kritischer Trefferschaden bei Gegnern, die unter Kontrollverlust leiden). Gleiches gilt für Sockel auf Rüstungsteilen (3,0% Schadensreduktion, während Ihr gestählt seid).

Skillung anpassen

Im finalen Build nutzt ihr Erdspieß als Basisfertigkeit, doch dafür benötigt ihr unbedingt den einzigartigen Gegenstand "Vasilys Gebet". Solange ihr diesen Helm noch nicht besitzt, verwandelt euch Erdspieß immer in eure Normalgestalt zurück, wodurch ihr den enormen Schaden und die starke Verteidigung der Werbär-Gestalt verliert. Deshalb investiert ihr die drei Punkte vorerst in die Basisfertigkeit "Anfallen" statt dem Erdspieß:

Anfallen (1/5) → Verbessertes Anfallen → Grimmiges Anfallen

Optional:

Falls ihr die Glpyhe "Ausbeuten" noch nicht in eurem Paragon Brett habt, entfernt die drei Punkte aus der passiven Fertigkeit "Naturkatastrophe (3/3)" und steckt sie in "Kraft der Ahnen (1/3)" und "Wachsamkeit (2/3)".

Im finalen Build nutzt ihr "Irdene Macht" als zentrale passive Fertigkeit, die ohne ausreichend kritische Trefferchance und Glückstrefferchance aber nur schlecht funktioniert. Falls es eurer Ausrüstung an den beiden Werten noch mangelt, nutzt stattdessen "Bärenkraft". Wechseltet bei neuen Items aber immer wieder zurück und prüft, ob ihr mit Irdene Macht zurechtkommt.

Wenn ihr die 40 Geisteskraft durch "Primitives Niedertrampeln" nicht benötigt, könnt ihr stattdessen eure Stählung mit "Natürliches Niedertrampeln" verbessern.

Geistersegen anpassen

Wenn es euch an kritischer Trefferchance und Glückstrefferchance noch mangelt (was zu Beginn der Fall sein wird), könnt ihr statt dem Geisterbund mit der Schlange für den Segen "Masochistisch" auch lieber einen Bund mit dem Adler eingehen und den Segen "Sensenklauen" (+5% kritische Trefferchance) mitnehmen. Denkt aber daran, den Segen wieder zu wechseln, wenn ihr eure Werte nach und nach verbessert.

Tipps zur Spielweise

Anfallen ist vorerst euer Geisteskraft-Generator. Nutzt die Fertigkeit, wenn über die anderen Quellen zu wenig Geisteskraft erzeugt wird sowie regelmäßig, um "Aspekt der Macht" zu aktivieren.

Pulverisieren ist euer Hauptschadenskill und generiert zudem in Kombination mit "Aspekt des Schattens" und "Aspekt des Treibsands" Geisteskraft. Ohne "Überrollender Aspekt" ist es eine Nahkampfattacke, versucht daher bei jedem Einsatz, so viele Ziele wie möglich zusammenzuziehen und damit zu treffen.

Grizzlyzorn ist ein massiver Schadens-Cooldown, dessen Schaden immer weiter ansteigt und durch "Aspekt der tobenden Werbestie" noch weiter verstärkt wird. Setzt die Fähigkeit ein, wenn ihr gegen viele oder schwierige Gegner antretet, um vom hohen Schadensboost und "Unaufhaltsam"-Buff zu profitieren.

Irdenes Bollwerk gewährt euch einen massiven Schutzschild und macht euch unaufhaltsam. Mit "Aspekt des lindernden Steins" könnt ihr den unaufhaltsam-Buff auch außerhalb von Grizzlyzorn lange nutzen und gefährliche Situationen überbrücken.

Schwächendes Gebrüll verringert den gegnerischen Schaden sehr stark und generiert über den Verlangsamungseffekt und "Aspekt des Schattens" Geisteskraft mit Pulverisieren (plus weitere Schadensboni gegen kontrollierte Gegner). Nutzt die Fähigkeit bei vielen / starken Gegnern.

Niedertrampeln ist euer Mobilitätsskill, der hohen Schaden verursacht, Geisteskraft generiert und Gegner wegstößt / betäubt, was weitere Synergien ermöglicht. Nutzt den Skill immer, wenn sich die Gelegenheit bietet (allein schon wegen der Geisteskraft).

Fortgeschrittenes Endgame

Habt ihr den Start ins Endgame geschafft, könnt ihr daran arbeiten, die bestmöglichen Items und Effekte für euren Druiden zu farmen und seine Stärke noch weiter zu erhöhen. Dazu gehören wieder ein paar Aspekte - wobei diesmal die bestmöglichen Versionen der Effekte gefragt sind, die ihr nur auf legendären Items finden könnt – aber auch der eine oder andere einzigartige Gegenstand.

Das Ziel bei diesem Spielfortschritt ist eine starke / bestmögliche Version von "Überrollender Aspekt" sowie das einzigartige Item "Vasilys Gebet", die den Build stark verändern. Habt ihr die beiden Gegenstände, könnt ihr euch in Richtung Finales Endgame (Best in Slot) orientieren. Bis es so weit ist, gilt es, den Build weiter zu optimieren:

Aspekte finden / farmen

Einige wichtige Aspekte sowie die stärksten Effekt-Versionen könnt ihr nur auf legendären Ausrüstungsgegenständen finden. Dafür farmt ihr am besten Dungeons, Albtraum-Dungeons, Höllenfluten, sammelt Totengeflüster-Belohnungen beim Flüsternden Baum oder betreibt Glücksspiel beim Kuriositätenhändler.

Aspekt Beschreibung Bemerkung Überrollender Aspekt Pulverisieren erzeugt eine Schockwelle, die sich nach vorn ausbreitet und Zielen in ihrem Weg [60 - 100]% des Schadens zufügt. Bis Weltstufe 4 prägt ihr den Aspekt auf euer Amulett, da ihr Waffen noch öfter wechselt. Solltet ihr zudem vor Weltstufe 4 noch bessere Effekt-Versionen finden, legt die beste davon (90 %+) für später in die Bank (für einen Stab mit 790+ Gegenstandsmacht) und prägt die nächstbessere auf einen Stab mit Gegenstandsmacht 685 - 700. Aspekt des Schattens Stellt [1 - 4] eurer Primärressource wieder her, wenn Ihr einen Gegner mit Kontrollverlusteffekten belegt. Legendäre Items mit "Aspekt des Schattens" sind sehr selten, aber wichtig für die Geisteskraftgenerierung. Das Ziel ist eine Effektstärke von "3" oder "4". Beschleunigender Aspekt Kritische Treffer mit Kernfertigkeiten erhöhen Eure Angriffsgeschwindigkeit 5 Sek. lang um [15 - 25]%[+]. Dieser Aspekt ist nur bei der Verwendung von Einhandwaffen-Setups von Nutzen. Geistwandelnder Aspekt Solange Ihr unaufhaltsam seid sowie in den 4 Sek. danach, erhaltet Ihr [10 - 25]%[+] höhere Bewegungsgeschwindigkeit und könnt Euch frei durch Gegner bewegen. Der Aspekt kann im Dungeon "Zerstörtes Bollwerk" (Scosglen) im Kodex freigeschaltet werden, bessere Effekt-Versionen von Items sind zu bevorzugen. Aspekt des Ungehorsams (Hardcore) Ihr erhaltet 4 Sek. lang [0,25 - 0,50]%[x] höhere Rüstung, wenn Ihr irgendeine Art von Schaden verursacht. Bis zu [15,00 - 30,00]%[x] stapelbar. Der Aspekt kann im Dungeon "Hallen der Verdammten" (Kehjistan) im Kodex freigeschaltet werden, bessere Effekt-Versionen von Items sind zu bevorzugen.

Einzigartige Gegenstände finden

Einzigartige Gegenstände bieten starke Effekte, die den Build massiv beeinflussen und für den Pulverisieren Druiden unerlässlich sind. Ihre Affixe sind stets dieselben, wobei die Höhe der Affixe variiert. Einzigartige Items farmt ihr am besten in Dungeons, Albtraum-Dungeons und bei Höllenfluten.

Vasilys Gebet

Gesicherter Unersättliche Wut (optional) [*]

[*] = Gesicherter Unersättliche Wut bietet eine gute Mischung aus defensiven und offensiven Werten. Im Normalfall setzt ihr aber entweder alles auf Angriff (z.B. Speedfarming) oder auf Verteidigung (Albtraum-Dungeons), daher kommt die Rüstung im finalen Endgame nicht mehr zu Einsatz. Dennoch ist sie eine ausgezeichnete Option, bis ihr eine seltene / legendäre Rüstung mit den vier besten Werten findet.

Ohne den einzigartigen Gegenstand "Vasilys Gebet" funktioniert der Pulverisieren Druide Endgame Build nicht richtig. "Gesicherte Unersättliche Wut" ist dagegen optional.

Ausrüstung optimieren

Der "Überrollende Aspekt" erhöht den Schadensoutput des Build enorm, daher ist eine möglichst hohe Effektstärke (90 %+) auf einem Stab mit 790+ Gegenstandsmacht das finale Ziel. Wenn ihr aber noch nicht so weit seid, legt die stärkste Effekt-Version des Aspekts immer auf Lager und prägt die nächstbeste Version, die ihr findet, auf eure Waffe mit Gegenstandsmacht 685 - 700.

Wenn ihr noch öfter eure Waffe wechselt, könnt ihr den überrollenden Aspekt auch auf euer Amulett prägen und "Aspekt der Rachsucht" auf die Waffe packen. Wechselt aber wieder zurück, wenn ihr eine Waffe findet, die ihr länger behalten werdet oder wenn ihr weitere Effekt-Versionen des überrollenden Aspekts findet.

Die Geisteskrafterzeugung hat hohe Priorität, wobei der "Aspekt des Schattens" eine der wichtigsten Quellen ist. Leider sind legendäre Items mit dem Aspekt sehr selten, das Ziel ist aber eine Effektstärke von mindestens "3", besser "4" auf einen Ring mit mindestens drei der besten Werte einprägen.

Die einzigartige Rüstung "Gesicherter Unersättliche Wut" ist (falls ihr sie findet) eine gute Option während des Levelns und fürs Speedfarmen. Solange ihr nicht eine Rüstung mit den vier besten Werten in die Finger bekommt, könnt ihr die einzigartige Rüstung ruhig anlegen und maximal verbessern, um +4 Ränge auf Werbärfertigkeiten zu erhalten.

Denkt daran, neue Gegenstände immer maximal beim Schmied aufzuwerten und das schlechteste Affix neu verzaubern zu lassen (siehe Die besten Werte für Ausrüstung).

Sockel: Sofern ihr Sockel auf eurer Waffe habt, könnt ihr vorhandene "Königliche Saphire" gegen "Königliche Smaragde" (12,0% kritischer Trefferschaden gegen verwundbare Gegner) tauschen, sobald ihr die Glyphe "Ausbeuten" im Paragon Brett aktiv habt. Sockel auf Rüstungsteilen bestückt ihr dagegen mit Königlichen Rubinen (4,0% maximales Leben).

Skillung anpassen

Solange ihr den einzigartigen Gegenstand "Vasilys Gebet" noch nicht habt, nutzt ihr als Basisfertigkeit: Anfallen (1/5) → Verbessertes Anfallen → Grimmiges Anfallen

Mittlerweile solltet ihr die Glpyhe "Ausbeuten" im Paragon Brett haben, daher könnt ihr nun die Start-Änderungen wieder rückgängig machen und die Punkte aus "Kraft der Ahnen (1/3)" und "Wachsamkeit (2/3)" entfernen und wieder in "Naturkatastrophe (3/3)" investieren.

Sowie ihr "Überrollender Aspekt" zur Verfügung und eure Ausrüstung etwas aufpoliert habt, könnt ihr wieder "Irdene Macht" statt "Bärenkraft" als zentrale passive Fertigkeit auswählen.

Optional:

Wenn ihr die 40 Geisteskraft durch "Primitives Niedertrampeln" nicht benötigt, könnt ihr stattdessen eure Stählung mit "Natürliches Niedertrampeln" verbessern.

Geistersegen anpassen

Mittlerweile sollten eure kritische Trefferchance und Glückstrefferchance schon etwas besser aussehen, sodass ihr den Geisterbund wieder zurück zur Schlange wechseln und den Segen "Masochistisch" wählen könnt.

Tipps zur Spielweise

Durch "Überrollender Aspekt" ändert sich die Spielweise enorm, da Pulverisieren nun auch auf mittlere Distanz wirkt. Positioniert euch daher immer so, dass ihr möglichst viele Gegner mit der Schockwelle trefft. Dadurch erzeugt ihr in Kombination mit "Aspekt des Schattens" und "Aspekt des Treibsands" viel Geisteskraft, die ihr in noch mehr Pulverisieren stecken könnt.

Die Schockwelle des "Überrollenden Aspekt" ist übrigens ein zusätzlicher Effekt, der zum normalen Wirkungskreis von Pulverisieren hinzukommt. Dadurch ergibt sich ein kleiner Effektbereich vor eurem Druiden, an dem sich beide Schadenseffekte überlappen. Mit etwas Übung könnt ihr diesen "Sweet Spot" durch die richtige Positionierung gezielt nutzen, um Elite Gegner und Bosse rasch zu erledigen. Der Sweet Spot des Pulverisieren Druide Endgame Build befindet sich ein Stück vor dem Druiden, wo sich Pulverisieren und die Schockwelle des überrollenden Aspekts überschneiden. Damit wollt ihr starke Gegner treffen!

Finales Endgame (Best in Slot)

Besitzt ihr alle relevanten Aspekte und einzigartigen Gegenstände für den Build (insbesondere "Vasilys Gebet"), nähert ihr euch langsam eurer BIS-Ausrüstung (BIS = Best in Slot = die besten Ausrüstungsgegenstände für jeden Platz). Ab diesem Zeitpunkt sind oftmals nur noch kleinere Verbesserungen möglich, wenn ihr neue Gegenstände mit leicht besseren Werten findet.

Ausrüstung optimieren

Sobald ihr "Vasilys Gebet" besitzt, gilt es wieder einige Anpassungen vorzunehmen:

Der einzigartige Gegenstand "Vasilys Gebet" ersetzt euren bisherigen Helm und den darauf befindlichen "Aspekt der Macht". Solltet ihr bislang den "Aspekt des lindernden Steins" auf euren Helm geprägt gehabt haben, wandert dieser nun auf die Beine. Der "Aspekt der Macht" wird dagegen vollkommen aufgegeben.

Ihr solltet mittlerweile eine Zweihandwaffe (bevorzugt einen Stab) mit Gegenstandsmacht 790+ besitzen, auf den ihr "Überrollender Aspekt" mit der höchstmöglichen Effektstärke prägt, die euch zur Verfügung steht. Gleichzeitig wandert "Aspekt der Rachsucht" auf euer Amulett. Diese Änderungen maximiert euren Schadensoutput enorm.

Sofern ihr nicht die einzigartige Rüstung "Gesicherter Unersättliche Wut" verwendet, weil ihr noch nichts Besseres gefunden habt, wandert der "Aspekt des Treibsands" von euren Schuhen auf eure Brust-Rüstung. Dadurch ist nun Platz für "Geistwandelnder Aspekt" auf euren Schuhen, womit sich euer Farm-Tempo verbessert.

Denkt daran, neue Gegenstände immer maximal beim Schmied aufzuwerten und das schlechteste Affix neu verzaubern zu lassen (siehe Die besten Werte für Ausrüstung).

Sockel: Sofern ihr Sockel auf eurer Waffe habt, könnt ihr vorhandene "Königliche Saphire" gegen "Königliche Smaragde" (12,0 % kritischer Trefferschaden gegen verwundbare Gegner) tauschen, sobald ihr die Glyphe "Ausbeuten" im Paragon Brett aktiv habt. Sockel auf Rüstungsteilen bestückt ihr dagegen mit Königlichen Rubinen (4,0 % maximales Leben).

Skillung anpassen

Durch "Vasilys Gebet" zählen alle Erde-Fertigkeiten zusätzlich auch als Werbär-Fertigkeiten, wodurch ihr endlich den finalen Pulverisieren Endgame Build skillen könnt:

Entfernt die drei Talentpunkte aus der Basisfertigkeit "Anfallen" und steckt sie in "Erdspieß (1/5)" → "Verbesserter Erdspieß" → "Wilder Erdspieß"

Optional:

Wenn ihr kein Problem mit dem Überleben habt, könnt ihr zwei Punkte aus "Kreis des Lebens" und den einen Punkt aus "Abwehrhaltung" entfernen und die drei Punkte in "Resonanz" stecken. Das erhöht euren Schaden um 6%, verringert aber eure Selbstheilung und Stählung-Generierung. Übrigens wird der Dreifach-Bonus nicht ausgelöst, da ihr keine Sturmfertigkeit einsetzt.

Tipps zur Spielweise

Der einzigartige Gegenstand "Vasilys Gebet" ist der wichtigste Meilenstein beim reinen Pulverisieren Druide Endgame Build, da damit alle Erde-Fertigkeiten auch als Werbär-Fertigkeiten zählen (und euch Stählung gewähren). Dadurch könnt ihr endlich den Erdspieß als Geisteskraftgenerator einsetzen, der euch nun nicht mehr aus der Bärform wirft, auf Distanz gewirkt werden kann und obendrein für "Irdene Macht"-Procs sorgt.

Zusammen mit "Überrollender Aspekt" und den anderen Aspekten könnt ihr nun vom Nahkampfstil zu einem Minimalen-Fernkampf-Spielstil übergehen. Damit ist gemeint, dass ihr euch immer so weit vom Gegner entfernt positioniert, dass er euch nicht im Nahkampf treffen kann, ihr ihn im Gegenzug aber mit dem Sweet Spot von Pulverisieren + Schockwelle trefft. Im Idealfall erleidet ihr so keinen Schaden und stampft mit extrem verstärkten Pulverisieren-Hieben jeden Gegner in den Boden.

Durch "Vasilys Gebet" zählt übrigens auch "Irdenes Bollwerk" als Werbärfertigkeit, was bedeutet, dass ihr das Bollwerk nun auch während "Grizzlyzorn" anwerfen könnt, ohne aus der Todeswerbär-Form zu fallen. Üblicherweise nutzt ihr Bollwerk während Grizzlyzorn dann, wenn der unaufhaltsam-Effekt von Grizzlyzorn abgelaufen ist und ihr einen Kontroll-Effekt brechen müsst.

Zurück zum Diablo 4 Season 1: Pulverisieren Druide Level Build Inhaltsverzeichnis