Diablo 4 für nur 55 Euro - Wer bis Dienstag kauft, spart 25 Prozent

Diablo 4 ist ein saftiger Vollpreistitel. Auf dem PC müsst ihr für Blizzards Spiel 70 Euro hinlegen - und das nur in der Standard-Version. Mit einem kurzzeitigen Rabatt könnt ihr den Titel allerdings für deutlich weniger Geld eurer Bibliothek in Battle.net, auf der Xbox oder der PlayStation hinzufügen.

Diablo 4 ist endlich im Angebot

Das Angebot von Blizzard, startet am 1. September 2023 um 19:00 Uhr deutscher Zeit und gilt bis zum 5. September. In dieser Zeit könnt ihr euch bis zu 25 Prozent sparen. Folgende Rabatte sind für den Kauf von Diablo 4 verfügbar:

Standard Edition: 54,59 Euro statt 69,99 Euro

54,59 Euro statt 69,99 Euro Digital Deluxe Edition: 71,99 Euro statt 89,99 Euro

71,99 Euro statt 89,99 Euro Ultimate Edition: 74,99 Euro statt 99,99 Euro

Der folgende Link schickt euch direkt zum Shop von Blizzard, wo ihr eure gewünschte Plattform und die Edition auswählen und das Spiel kaufen könnt.

Das Gute an einem so späten Kauf ist, dass wir euch bereits einen riesigen Haufen an Guides zur Verfügung stellen können - und mit dem enormen Ansturm zum Launch müsst ihr euch auch nicht mehr herumschlagen. Auf die nächste Saison müsst ihr auch nicht mehr lange warten. Diese soll am 17. Oktober erscheinen.