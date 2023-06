Diablo 4: Offizielles Musikvideo zu "Lilith" mit den Popstars Halsey und SUGA

Diablo IV hat eine eigene Hymne mit dem gleichen Namen, wie die Gottmutter des Spiels. "Lilith" wurde bereits letzten Dezember bei den Game-Awards von Popsängerin Halsey aufgeführt. Heute um 15:00 erscheint das zugehörige Musikvideo, das neben der Sängerin, die den Song für ihr letztes Album schrieb, auch den K-Pop-Star SUGA zeigt.

SUGA (geb. Name Min, Yunki) ist Rapper, Songwriter, Musikproduzent und Teil der südkoreanischen Pop-Gruppe BTS. Blizzard Entertainment gab an, dass zudem auf dem Launch Event in Los Angeles "Diablo IV-Kollegen" wie Gottmik (RuPaul's Drag Race) und "besondere Gäste" wie Offset (Rapper), Tinashe (Sängerin), David Harbour (Stranger Things), Khleo Thomas (Schauspieler) und andere bereits die ersten Sekunden der neuen Songversion feierten.

Ob einige der Gäste auch im neuen Video zu sehen sind, bleibt abzuwarten.