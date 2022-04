Elden Ring: Drachenfürst Placidusax finden und besiegen, versteckter Boss im Farum Azula

Der Drachenfürst Placidusax in Elden Ring ist ein optionaler und versteckter Boss im Zerfallenden Farum Azula.

Um ihn überhaupt zu finden, ist ein wenig Aufwand nötig. Beginnt beim Ort der Gnade "An der Großen Brücke" und lauft zurück zum Aufzug.

Fahrt nach unten, durchquert die kleine, überschwemmte Kapelle mit den Bestienmenschen darin, verlasst sie und geht geradeaus zu den Klippen. An dieser Stelle könnt ihr euch fallen lassen:

Unten schweben einige Ruinen mit Skeletten, die auf dem Boden liegen. Sucht euch das Stück, wo kein Skelett liegt. Dort könnt ihr euch selbst hinlegen:

Diese Aktion teleportiert euch in die Arena des Drachenfürsten, der sich als extrem harter Boss herausstellt (cooles Design nebenbei: ein vierköpfiger Drache, von denen zwei bereits abgetrennt wurden).

Erste Phase

Nach dem Betreten der Arena faucht Placidusax laut und erzeugt rote Blitzerscheinungen auf dem Boden. Meidet diese Stellen, während ihr auf ihn zulauft, was nicht so schwer ist.

Auch im fortlaufenden Kampf nutzt er diese Technik. Seht ihr um euren Charakter rote Blitze zucken, dann bleibt nicht an dieser Stelle stehen, sondern macht euch davon.

Weicht den Blitzschlägen so lange aus, bis sie aufhören.

Es folgen drei Blitzschläge, denen ihr ausweichen müsst. Nach dem dritten habt ihr freie Bahn, auf den Drachenfürsten einzudreschen. Ihr könnt zu seinem Hinterteil laufen und auf den Schwanz schlagen.

In der Regel dreht sich einer seiner Köpfe mit und behält euch im Blick, bevor er Feuer auf den Boden spuckt, das wie eine Welle in alle Richtungen schwappt. Es erwischt euch auch, wenn ihr hinter ihm steht, also Vorsicht.

Nachdem die Flammen langsam verstummt sind, könnt ihr sicher auf den Schwanz schlagen und einiges an Schaden herausholen.

Beim Feuerspucken: einfach zurückbleiben.

Irgendwann dreht er sich wieder um und euch seine Vorderseite zu, aber er ist generell sehr träge in nahezu all seinen Animationen. Mit einem seiner Arme macht er eine Ausholbewegung und ihr seht fünf Blitzkrallen erscheinen.

Rollt in Richtung seines Körpers, sobald er damit zuschlägt. Rennt an seinem Körper vorbei zu seinem Schwanz und kontert dort mit einigen Schlägen, bis er seinen nächsten Angriff startet.

Rollt unter der Kralle hindurch, rennt zum Schwanz und haut darauf ein.

Der Schwanzschlag verläuft übrigens weniger gefährlich als bei anderen Drachen in dem Spiel (die Spitze wurde immerhin bereits abgetrennt).

Manchmal "fliegt" er von euch weg und speit Feuer in einem Bereich vor sich, aber dem kann man leicht entgehen, indem man einfach Abstand hält.

Zweite Phase

Bei etwa 60 Prozent Lebensenergie startet die nächste Phase des Kampfes. Placidusax schwebt in die Luft und verschwindet kurzzeitig einfach.

Die Hinterseite ist das einfachste Ziel.

Dreht die Kamera so lange, bis ihr eine dunkle Sturmwolke seht, aus der er gleich herausbricht. Mit der Blitzkralle rast er in eure Richtung und haut zu, aber ihr seid schneller und rollt unter diesem Angriff hindurch.

Dann verschwindet er erneut, taucht aber am Boden wieder auf und schlägt noch einmal mit der Blitzklaue zu. Das wiederholt er womöglich, also seid auf der Hut, rennt dann zu seinem Schwanz und folgt dem Kampfverlauf wie zuvor.

Startet er diesen Angriff, rennt so weit weg wie möglich.

Einer seiner mächtigsten Angriffe verläuft wie folgt: Er beschwört eine Art Blitzklinge in seiner Hand, wie man es von Lansseax oder Lichdrache Fortissax kennt.

Diese rammt er in den Boden und es folgt ein verheerender Area-of-Effect-Angriff in einem riesigen Umkreis. Rennt in irgendeine Richtung davon, egal wohin, Hauptsache weg. Immerhin könnt ihr danach wieder zu ihm laufen und Schaden durchbringen.

So zieht sich der Bosskampf fast bis zum Ende hin.

Dritte Phase

Kurz vor Schluss packt er noch Laserstrahlen aus und feuert sie aus beiden Mäulern quer durch die Arena. Haltet Abstand, wartet und ihr solltet gut durchkommen. Zur Sicherheit könnt ihr den Schild hochhalten, sollte sich einer der Laser in eure Richtung verirren – das verhindert Schlimmeres.

Außerdem verschwindet er gern von der Bildfläche, während gerade die Blitzschläge in der Arena tanzen. Dreht die Kamera, um zu sehen, von wo er kommt, und haltet den Schild hoch.

Und er wirft Steine in eure Richtung, die er aus dem Boden bricht – auch hier hilft ein Schild am besten.

Belohnung: 280.000 Runen, Echo des Drachenfürsten

Nach dem Sieg aktiviert ihr den Ort der Gnade (Drachenfürst Placidusax) und könnt das Zerfallende Farum Azula abschließen.

