Elden Ring: Verlassene Höhle, Boss: Reinfäule-Ritter (Speer, Sichel) Diese Höhle in Caelid ist sehr gut versteckt. So findet ihr sie, durchquert alle Tunnel und besiegt am Ende die beiden Reinfäule-Ritter.

Tipps & Lösung von Sebastian Thor Freier Redakteur - Eurogamer.de Veröffentlicht am 20. April 2022