FIFA 22 TOTW 35 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Das Wochenende ist schon wieder rum, also starten wir mit den neuen FIFA 22 TOTW 35 Predictions in den Montag. Obwohl die meisten Fußball-Ligen kurz vor dem Ende der Saison stehen und noch immer das Team der Saison-Event läuft, könnte das neue TDW durchaus ganz ordentlich ausfallen, denn es gab jede Menge Tore von hochkarätigen Spielern wie Kylian Mbappe, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Lautaro Martinez, Theo Hernandez, Wissam Ben Yedder und Luka Modric. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 35 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Kandidaten vor. Das vollständige Team liefert EA Sports wie immer am Mittwochabend (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Stürmer

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 92 auf 93 Position: ST Verein: Tottenham Hotspur Wissam Ben Yedder

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: ST Verein: AS Monaco Jamie Vardy

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: ST Verein: Leicester City Marcus Ingvartsen

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 71 auf 78 Position: ST Verein: 1. FSV Mainz 05 Marcel Bär

Highlights: 2 Tore, 3 Vorlagen, MOTM Gesamtwertung: von 68 auf 76 Position: ST Verein: TSV 1860 München Karol Angielski

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 64 auf 74 Position: ST Verein: Radomiak Radom Kylian Mbappe

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 94 auf 95 Position: LW (LF) Verein: Paris Saint-Germain Juanmi

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LW (LF) Verein: Betis Sevilla Vinicius Junior

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: LW (LF) Verein: Real Madrid Taiwo Awoniyi

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 74 auf 80 Position: LW (LF) Verein: 1. FC Union Berlin Lionel Messi

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 94 auf 95 Position: CF (MS) Verein: Paris Saint-Germain Lautaro Martinez

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: CF (MS) Verein: Inter Mailand Andy Delort

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: CF (MS) Verein: OGC Nizza Jonathan David

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CF (MS) Verein: OSC Lille Nabil Bahoui

Mittelfeld

James Maddison

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: Leicester City Mason Mount

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: FC Chelsea Sebastian Blanco

Highlights: 2 Tore und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CAM (ZOM) Verein: Portland Timbers Kevin Sessa

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 69 auf 77 Position: CAM (ZOM) Verein: 1. FC Heidenheim Kevin De Bruyne

Highlights: 4 Tore Gesamtwertung: von 93 auf 94 Position: CM (ZM) Verein: Manchester City Luka Modric

Highlights: 3 Vorlagen Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: CM (ZM) Verein: Real Madrid Harvey Barnes

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: LM Verein: Leicester City Kamil Pestka

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 65 auf 75 Position: LM Verein: KS Cracovia Jonathan Clauss

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: RM Verein: RC Lens Jonas Hofmann

Verteidigung und Torwart

Pau Torres

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CB (IV) Verein: FC Villarreal Jose Gimenez

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CB (IV) Verein: Atletico Madrid Willi Orban

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CB (IV) Verein: RB Leipzig Josip Stanisic

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 63 auf 73 Position: CB (IV) Verein: FC Bayern München Theo Hernandez

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: LB (LV) Verein: AC Mailand Ferland Mendy

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: LB (LV) Verein: Real Madrid Nicolas Tagliafico

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: LB (LV) Verein: Ajax Amsterdam Alfonso Pedraza

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: LB (LV) Verein: FC Villarreal Dawid Abramowicz

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 63 auf 73 Position: LB (LV) Verein: Radomiak Radom James Tavernier

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: RB (RV) Verein: Glasglow Rangers Hugo Lloris

Highlights: 5 Paraden und Clean Sheet Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: GK (TW) Verein: Tottenham Hotspur Andriy Lunin

Highlights: 6 Paraden Gesamtwertung: von 74 auf 80 Position: GK (TW) Verein: Real Madrid Marvin Schwäbe

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 35 schaffen.

