FIFA 23: World Cup Leak nennt Termine und weitere Einzelheiten zum WM-Modus

Zum WM-Modus, der demnächst zu FIFA 23 kommt, gibt es ein paar frische Leaks.

Von offizieller Seite gibt es bisher keinen Termin für das WM-Update, wenngleich die Weltmeisterschaft in Katar am 20. November beginnt.

Wann beginnt die WM in FIFA 23?

Neuesten Leaks zufolge erfolgt die Einführung der WM-Inhalte in FIFA 23 schrittweise.

Demnach kommt der WM-Modus am 9. November ins Spiel. Weiter geht es dann am 11. November mit World Cup Path to Glory, am 25. November mit Road to World Cup und am 2. Dezember mit den World Cup Storys.

Ferner soll am 9. Dezember noch eine bisher unbekannte World-Cup-Promotion starten.

Wie gesagt, offiziell sind diese Daten bisher nicht.

Welche WM-Inhalte gibt es?

Ihr könnt euch jedenfalls auf zahlreiche neue Inhalte zur Weltmeisterschaft einstellen, darunter alle teilnehmenden Nationen sowie alle Stadien.

Ebenso ist mit passenden FUT Heroes, FUT Icons sowie weiteren neuen Karten in Ultimate Team zu rechnen.

Aufgrund eines früheren Leaks des WM-Modus auf der PS5 wissen wir bereits, dass es mindestens drei verschiedene WM-Modi geben wird: Freundschaftsspiele, Online-Turniere und individuelle Turniere.

Sobald konkretere und offizielle Informationen vorliegen, informieren wir euch natürlich darüber.

