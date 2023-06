Final Fantasy 16 - Die 7 Chronolithen und ihre Fundorte mit Karten

Es gibt in der Welt von Final Fantasy 16 sieben Chronolithen, die teilweise gut versteckt sind. Hier lest ihr die Fundorte der sieben Chronolithen, wann ihr sie besuchen könnt, wie ihr sie am besten angeht und was sie überhaupt sind.

Was sind Chronolithen in Final Fantasy 16?

Die Chronolithen sind im Grunde Time Trials. Ihr betretet eine der sieben Steine, die in der Landschaft herumstehen und dann müsst ihr Wellen von Gegnern besiegen. Während der Kämpfe in einem Chronolithen läuft die Stoppuhr mit und je schneller ihr einen bewältigt, desto besser. Die Uhr läuft nämlich runter und ihr startet mit nur wenigen Minuten auf der Uhr. Wenn ihr eine Runde beendet und bestimmte Fertigkeiten und Kombos nutzen konntet, dann bekommt ihr Bonus-Sekunden für die nächste Runde.

Die Chronolithen bieten 7 Prüfungen. (Final Fantasy 16)

Jeder Chronolith hat drei Runden, die aus je drei Wellen von Feinden bestehen. Danach folgt die letzte Runde, ein Bossgegner. Auch hier läuft die Uhr weiter und wenn ihr nur mit wenigen Sekunden auf der Uhr dort ankommt, werdet ihr den wohl nicht schaffen.

Wann kann man einen Chronolithen betreten?

Die Chronolithen sind komplett optional. Aber, wenn ihr alle Trophäen haben wollt, dann solltet ihr euch mit ihnen beschäftigen. Für eine abgeschlossene Prüfung bekommt ihr die Trophäe Prüfstein, für alle sieben gibt es ein spezielles Deko-Item für die Trophäe "Mein Schatzzz". Mehr zu den Trophäen von Final Fantasy 16 findet ihr hier

Ihr könnt die Chronolithen betreten, wenn ihr die dazu passende Esper habt, aber das bringt noch nicht viel. Jedenfalls nicht, wenn ihr effektiv sein möchtet. Spielt Final Fantasy 16 bis zur Hauptquest „Zurück an der Quelle“ und craftet die beste Waffe im Spiel, Götterdämmerung. Lest hier, wie ihr Götterdämmerung herstellt. Außerdem seid ihr dann auch auf einem viel höheren Level, macht eh mehr Schaden und das heißt, dass ihr die Chronolithen schneller beenden könnt.

Welche Fertigkeiten muss man ausrüsten?

Gar keine. Sobald ihr einen Chronolithen betretet, sind die Fertigkeiten festgelegt und definiert. Ihr habt nur den vorgegebenen Satz für den entsprechenden Esper. Damit sind die Chronolithen auch eine nette Möglichkeit mal Esper auszuprobieren, die ihr noch nicht benutzt habt. Es hilft auch nicht, die eigenen Fertigkeiten bis zum Anschlag auszubauen oder spezielle Items auszurüsten, ihr müsst vor einer Prüfung also nicht umskillen.

Die Fertigkeiten für jeden Chronolithen und jede Runde sind definiert. (Final Fantasy 16)

Die Schwierigkeit der Chronolithen senken

Den Chronolithen ist es egal, wie schwer ihr spielt, also schaltet die Schwierigkeit auf Story-Fokus und rüstet den Ausweich-Ring und den Kombo-Ring aus. Außerdem ist es wie gesagt am besten mit der besten Waffe anzutreten.

Nutzt ruhig die Ringe und senkt die Schwierigkeit. Hauptsache ihr kommt durch, der Rest ist egal für den Erfolg. (Final Fantasy 16)

Heilung in den Chronolithen

Ihr habt keine Heiltränke in den Chronolithen. Gar keine. Ihr heilt auch nicht zwischen den drei Runden eines Chronolithen-Kampfes. Aber, ihr habt euren Limit Break. Sobald dieser voll ist, aktiviert ihr ihn, damit ihr nicht zu viel vergeudet. Am besten natürlich, wenn ihr einen großen Gegner im gebrochen habt.

Die Fundorte der sieben Chronolithen in Final Fantasy 16:

Chronolith 1, Die Hand des Hyperion (Phönix)

Ihr findet den Stein hier in der Nähe von Marthas Rast:

Chronolith 1, Die Hand des Hyperion (Phönix)

Das sind die drei Runden und der Boss-Gegner der Hand des Hyperion:

Hand des Hyperion, Runden und Boss

Chronolith 2, Die Hand von Dione (Garuda)

Hier findet ihr den zweiten Chronolithen nah dem Echo von Letni-Kluft in Dhalmekia (eigentlich ist das Echo von Krozit näher, aber der Weg über Letni ist kürzer):

Chronolith 2, Die Hand von Dione

Das sind die drei Runden, der Boss und die Boni der Hand von Dione:

Hand von Dione, Runden und Boss

Chronolith 3, Die Hand von Lapetos (Ramuh)

Der Stein mit der dritten Herausforderung steht hier, in Sanbreque nördlich des Caer Norvent Westtors oder ein gutes Stück südlich von Kielbrügg:

Chronolith 3, Die Hand von Lapetos

Diese drei Runden und diesen Boss müsst ihr bei der Prüfung die Hand von Lapetos abschließen:

Hand von Lapetos, Runden und Boss

Chronolith 4, Die Hand von Titanen (Titan)

Reist in die Velkroy-Wüste in Dhalmekia und reitet durch den Ruinen-Ort Ceratina nach Nord-Osten in die nördliche Velkroy-Wüste. Dort geht es dann erst ganz nach Osten und dann ganz nach Norden:

Chronolith 4, Die Hand von Titanen

Die Hand des Titanen besteht aus diesen drei Runden und dem Boss:

Hand von Titanen, Runden und Boss

Chronolith 5, Die Hand von Mimas (Bahamut)

Springt nach Nordstedt in Sanbreque und lauft nach Norden durch die Stadt und dann auf der Aue ganz nach Osten, in die letzte Ecke des Gebiets:

Chronolith 5, Die Hand von Mimas

Die Hand von Mimas hält für euch und Bahamut diese drei Runden und diesen Boss parat:

Hand von Mimas, Runden und Boss

Chronolith 6, Die Hand der Rhea (Shiva)

Springt nach Eistla in Waluth und reitet dann über die lange Brücke nach Osten. Durchquert den Ostteil des Grimmkessel. In der Westhälfte reitet nach Süden und etwa in der Mitte führt ein schmaler Weg eine Anhöhe hoch und dann geht es links durch den Spalt im Felsen zu dem Chronolithen:

Chronolith 6, Die Hand der Rhea

Wenn ihr die Hand von Rhea aktiviert, müsst ihr euch durch diese drei Runden und diesen Boss kämpfen:

Hand von Rhea, Runden und Boss

Chronolith 7, die Hand von Enceladus (Odin)

Reist nach Vidargraes in Waluth und reitet nach Süden. Haltet links von euch Ausschau nach einem kleinen Weg in den Wald am Rand, dem Hexenhain. Dann kommt ihr zum Badbach-Konservatorium. Geht um das kleine Haus in den Bereich im Süd-Osten und ihr findet den siebten Chronolithen:

Chronolith 7, die Hand von Enceladus

Dies sind eure letzten drei Runden, bevor ihr auf den finalen Boss des letzten Chronolithen trefft. Nehmt den Ring für automatische Kombos ab, sonst löst die Automatik den Move Zantetsuken zu früh aus, bevor er voll aufgeladen wurde. Dann aktiviert ihr Zantetsuken – einmal Kreis drücken – und spammt die Fertigkeiten, wenn sie voll sind und sonst immer Kreuz+Quadrat, um Zantetsuken auf Level 5 aufzuladen - Nicht Level 4, das lässt ein paar Gegner leben. Das beendet eine Welle dann sofort, wenn ihr ihn dann auslöst.

Zurück zu: Final Fantasy 16 - Komplettlösung, Tipps und Tricks