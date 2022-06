Final Fantasy 16: Tragbarer KI-Ausrüstung soll Spieleinsteigern helfen

Laut Produzent Naoki Yoshida wird Final Fantasy 16 einen einzigartigen Ansatz für den Schwierigkeitsgrad des Spiels besitzen. KI-gesteuerte Ausrüstung lässt die Spieler selbst entscheiden, wie viel Hilfe sie haben wollen.

Die Schwierigkeit selbst bestimmen

In einem Interview mit Famitsu erklärte Yoshida, dass Final Fantasy 16 ein Action-Kampfsystem besitzt und sich von den traditionellen rundenbasierten Kämpfen der frühen Serienteile abwendet. Da nicht jeder Fan von Final Fantasy Erfahrung mit Action-Spielen habe, gebe es einen Action-Fokus-Modus und den Story-Fokus-Modus.

Der Story-Fokus-Modus soll eine Garantie dafür sein, "dass auch diejenigen, die nicht gut mit Action-Spielen umgehen können, definitiv Spaß daran haben werden". Statt hier jedoch die Gegner zu schwächen, erhalten die Spieler eine Reihe von Gegenständen, mit denen sie verschiedene Features aktivieren können, um bestimmte Aspekte der Kämpfe zu erleichtern.

"Erstens gibt es in FF16 das Konzept des Zubehörs für die Ausrüstung. Im Story-Fokus-Modus werden KI-implementierte Accessoires von Anfang an zur Verfügung gestellt, und Clives grundlegende Steuerung kann durch das Anbringen und Entfernen von Accessoires verändert werden", erklärt Yoshida. "Wenn zum Beispiel ein feindlicher Angriff kurz bevorsteht, macht Clive eine perfekte Bewegung, um ihm auf supercoole Weise auszuweichen." Ein klassischer Schwierigkeitsgrad sei der Story-Fokus-Modus also nicht.

Wem der große Haufen an Accessoires zu viel ist, kann diese auch Stück für Stück abnehmen und wieder anlegen und so die Schwierigkeit anpassen, wenn es zu leicht oder zu schwer wird. "Ich glaube, es gibt einige Leute, die denken, dass es kein Actionspiel ist, wenn es sich von allein bewegt", so Yoshida. "Für diese Leute gibt es einige Elemente, bei denen man wirklich das Gefühl hat, das Spiel selbst zu steuern."

Jeder Spieler soll die KI-Helfer nutzen können - wenn er denn will

"Zum Beispiel wird ein paar Frames vor einem Angriff eine Verlangsamung angewendet, und während einer Gnadenfrist von etwa drei Sekunden kann man die R1-Taste drücken, die Zeit kehrt zum Normalzustand zurück und Clive weicht hervorragend aus." Durch Möglichkeiten wie diese gibt es eine Art Mittelweg zwischen einer manuellen und einer automatischen Steuerung.

"Es gibt auch einige Funktionen, mit denen man spektakuläre Kombos ausführen und zwischen Beschwörungen und Fähigkeiten wechseln kann, indem man einfach bestimmte Tasten drückt. Wenn man also das Gefühl hat, dass der Clive, den man steuert, nicht cool genug ist, kann man Zubehör ausrüsten, um die Immersion zu erhöhen."

"Wir haben darauf geachtet, diese Art von System gründlich zu implementieren, sodass wir hoffen, dass auch Leute, die nicht so gut in Sachen Action sind, in der Lage sein werden, die großartige Story-Erfahrung im Story-Fokus-Modus zu erleben", so Yoshida. Selbst wenn ihr zu Beginn gleich mit dem Action-Fokus-Modus startet, habt ihr noch die Option, die kleinen KI-Helferlein auszurüsten.

Final Fantasy 16 erscheint voraussichtlich im Sommer 2023 auf die PlayStation 5.