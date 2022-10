Fortnite: Escape Rooms – Anmelden, Aufgaben lösen und 4 Belohnungen abstauben

Die Fortnite : Albträume Escape Rooms hören sich nach einem neuen Spielmodus an, sind tatsächlich aber "nur" eine Reihe von neuen Aufträgen, die im Rahmen des Halloween-Events 2022 ins Spiel kommen. Es handelt sich um recht simple Aufträge, die euch aber ein paar kostenlose Gegenstände und Erfahrungspunkte spendieren. Nach einer kurzen Registrierung zur Teilnahme stehen euch die Fortnite Escape Rooms Aufträge ab sofort und noch bis zum 1. November 2022 (06:59 Uhr) zur Verfügung. Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr euch für die Escape Rooms anmelden könnt, welche Aufgaben ihr lösen sollt und welche Belohnungen es gibt.

Fortnite Escape Room Code gesucht?

Falls ihr nach einem Escape Room Map Code sucht, um die zugehörigen Aufgaben zu lösen, seid ihr der etwas wirren Beschreibung der Escape Rooms auf den Leim gegangen, denn es gibt keinen speziellen LTM dafür!

Die Fortnite Escape Room Aufgaben könnt ihr ganz normal in den üblichen Spielmodi "Fortnite: Battle Royale" und "Fortnite: Null Bauen" in Solo, Duo, Trio oder Team-Formaten spielen. Es gibt also keinen Escape Room Code.

Die "Escape Rooms" sind in diesem Fall tatsächlich nur erdacht und bestenfalls auf der zugehörigen Webseite als Bild zu sehen, jedoch gibt es sie nirgends im Spiel. Die erwähnten "Räume", in denen man die Aufgaben lösen soll, gibt es auch nicht, sondern sind eher als Überbegriff für die Aufgaben-Gruppen zu verstehen. Jeder Raum ist eine eigene Gruppe und bringt immer drei Aufgaben mit.