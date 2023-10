Fortnite lehrt euch mit Alan Wake, Michael Meyers und Kürbisraketenwerfern das Gruseln

Die Fortnite-Albträume sind auch 2023 wieder da. Es ist Oktober und natürlich mischt auch das Battle-Royale mit mehr Kostümen, als man jemals tragen kann, ordentlich im Halloween-Fieber mit. Um euch in Horror-Stimmung zu versetzen, gibt es wieder zahlreiche Skin-Pakete, die zum gruseligsten Monat des Jahres passen.

Süßes, Saures, Horden und Belohnungen

Noch bis zum 3. November könnt ihr am Halloween-Event teilnehmen und süße Belohnungen erhalten. So gibt es eine Holzpflock-Schrotflinte, die ihr im Kampf gegen Vampir Kado Thorne bei Eclipsed Estate nutzen könnt. Ihr findet sie auf dem Boden, in seltenen Truhen und Holo-Truhen.

Thornes Vampirklinge erhaltet ihr von Thorne selbst, nachdem dieser besiegt wurde. Die Waffe verleiht euch ein wenig Kondiotionsregeneration, wenn ihr Gegner damit angreift.

Mein persönlicher Favorit ist der Kürbiskopfwerfer. Und der Name enttäuscht laut Epic Games' Beschreibung nicht, denn er wirft mit Kürbisköpfen. Ihr findet diese ulkige Waffe auf dem Boden, in gewöhnlichen und seltenen Truhen, in Holo-Truhen und in fliegenden Drohnen.

Was darf zu Halloween nicht fehlen? Ein Hexenbesen! Diesen findet ihr auf dem Boden und in Truhen und lässt euch schnell abheben und über den Boden gleiten. Vielleicht könnt ihr aus dieser Position besser Ausschau nach dem begehrten Süßigkeiten halten?

Candy Corn, Pfefferminzbonbons, Hops-Drops und Jelly Beans gibt es zu Halloween in Fortnite. Sie alle verleihen euch lustige kleine Vorteile, wie etwa eine verringerte Schwerkraft. Ihr findet sie, indem ihr in Eimern sucht, an Türen klingelt, Wachen besiegt oder Bosse tötet.

Wenn ihr Albtraum-Aufträge abschließt, könnt ihr verschiedene Rücken-Accessoires, Bannersymbole, Emotes, Spraymotive, Hängegleiter, Ladebildschirme, Lobbymusik und mehr.

Wenn Thorne keine Bedrohung mehr für euch darstellt, könnt ihr euch außerdem im Hordenansturm austoben. Hier schlachtet ihr haufenweise Feinde ab, bis ihr zum Boss gelangt. Für das Spielen und Abschließen von Aufträgen gibt es ebenfalls Belohnungen.

Jack Skellington und mehr coole Outfits warten auf Halloween-Enthusiasten.

Was die Outfits angeht, erhaltet ihr Disney's Jack Skellington, Michael Meyers und Alan Wake, die alle einige weitere Items erhalten.