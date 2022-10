Fortnite: Zerstöre verfluchte Wohnmöbel – alle Fundorte auf der Season 4 Map (2022)

Wo ihr verfluchte Wohnmöbel in Fortnite Season 4 finden könnt

Verfluchte Wohnmöbel gibt es schon seit dem ersten Halloween-Event. Ihr erkennt sie sofort daran, dass sie in der Luft schweben, blau schimmern und bei ihrer Zerstörung kurz ein Geist zu sehen ist, der sich im blauen Rauch auflöst, allerdings sind sie in jedem Jahr an anderen Orten zu finden. Grundsätzlich gilt: Ihr könnt verfluchte Möbel in allen Gebäuden / Wohnhäusern finden, die mit Halloween-Deko geschmückt sind.

Auf der nachfolgenden Karte haben wir euch einmal die besten Fundorte für verfluchte Möbel markiert, auf die wir nachfolgend noch genauer eingehen – es gibt aber sicherlich noch mehr Orte. Unser Tipp: Geht zur Vornehmen Villa, dort gibt es 7 verfluchte Möbel und die wenigsten Spieler haben den Ort auf dem Radar. Alternativ könnt ihr viele Möbel bei Greasy Grove und Grim Gabels finden – letzteres ist wegen der Zombies und den vielen Spielern aber recht gefährlich.