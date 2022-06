Gameplay zu Resident Evil 4 Remake: Werft einen ersten Blick über Leons Schulter

Bei Capcoms nächtlichen Showcase zeigte der Entwickler und Publisher erstes Gameplay zum Remake von Resident Evil 4, das am 24. März für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen soll.

Im Remake soll Leon sich noch einsamer fühlen

"Die Erfahrung, von Horden verrückter Ganados angegriffen zu werden, ist wahrlich ein ikonischer Moment von Resident Evil", sagt Regisseur Yasuhiro Anpo, während das Gameplay Leon zeigt, der sich schleichend durch einen frühen Abschnitt des Spiels bewegt.

"Um das Konzept des 'Schreckens von Menschen, die vom Wahnsinn kontrolliert werden' wirklich zur Geltung zu bringen, wurden die Ganados komplett neu gestaltet", so Anpo. Die Umgebung des gezeigten Abschnitts ist etwas dunkler als im Original, dafür bleibt die klassische Schulterkamera. Bei Minute 58 geht es mit dem neuen Gameplay los.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4 Remake:

Anpo erzählt weiter: Leon kommt in einem dichten und gefährlichen Wald an. Wir wollen das Gefühl der Einsamkeit und der Angst, nicht zu wissen, was vor ihm liegt, noch stärker als im Original einfangen. Natürlich wird es auch spannende Kämpfe geben!"

Auch das wird im Gameplay dargestellt, denn nachdem Leon sich duckt, um unter einigen Hindernissen hindurchzukriechen, erreicht er ein Haus, in dem er direkt angegriffen wird.