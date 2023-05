Holt ihr euch heute Zelda: Tears of the Kingdom?

Heute ist Zelda-Launch-Tag! The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist jetzt offiziell für die Nintendo Switch erhältlich.

Lange mussten wir darauf warten und für Nintendo dürfte es zweifellos der größte Launch des Jahres werden.

Angesichts dessen interessiert uns natürlich auch, ob ihr euch Tears of the Kingdom holt oder nicht. Diese Frage könnt ihr uns nachfolgend in der Umfrage beantworten:

Wenn ihr weiter begründen möchtet, warum und wann ihr es euch holt oder warum auch nicht, könnt ihr das wiederum gerne in den Kommentaren tun.

Und solltet ihr das Spiel bereits früher bekommen und gespielt haben, teilt uns doch gerne eure ersten Eindrücke dazu mit!