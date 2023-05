Zelda Tears of the Kingdom: Warum sind Hände so wichtig für das Spiel? Nintendo erklärt es euch.

Hände spielen eine wichtige Rolle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nicht nur eure beim Bedienen des Controllers, sondern auch direkt im Spiel selbst.

In einem neuen, offiziellen Entwicklerinterview betonen sowohl Series Producer Eiji Aonuma als auch Director Hidemaro Fujibayashi die Wichtigkeit der Hände.

Darum sind Hände wichtig

"In den Titeln der Legend-of-Zelda-Reihe werden alle Elemente des Gameplays, der Mechanik und der Geschichte miteinander verknüpft und zu einem einzigen Spiel zusammengefügt", sagt Fujibayashi.

"Für diesen Titel haben wir Hände als Hauptthema gewählt, um alle Elemente zusammenzubringen. Zum Beispiel werden alle Fähigkeiten, die Link zum Lösen von Rätseln einsetzt, von seiner Hand und seinem Arm ausgelöst. Wir haben dies sogar symbolisch in die Spielmechanik eingebaut, z. B. in Szenen, in denen Hände zum Öffnen spezieller Türen verwendet werden. Dieses Hände-Thema taucht auch hier und da als Schlüsselelement auf, wenn sich die Geschichte entwickelt."

Auch Art Director Satoru Takizawa und Music Director Hajime Wakai sagen, dass dieses Thema Einfluss auf ihren jeweiligen Bereich hatte. Wakai erwähnt sogar, dass man Klatschgeräusche in den Soundtrack implementiert hat, um das noch etwas stärker zu betonen.

Worum geht es letztlich genau? Aonuma liefert keine volle Erklärung, was vermuten lässt, dass es womöglich ein Spoiler für das Spiel wäre.

Er sagt dazu: "Nun, einfach gesagt, drücken Hände die Idee der Verbundenheit aus. Das gilt auch für die Geschichte, die eine Verbindung zur Vergangenheit von Hyrule herstellt. Es geht auch um ein großes Ereignis namens 'The Imprisoning War', das bis jetzt sogar in Hyrule als Mythos galt."

Ihr werdet vermutlich bald herausfinden, was dahintersteckt. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch.