Im Season Pass von The Callisto Protocol erhaltet ihr neue Todesanimationen, Modi und Gebiete

The Callisto Protocol erhält einen Season Pass mit passenden Belohnungen. Alle Inhalte, die ihr euch erarbeiten könnt, wurden bereits bestätigt.

Zu einem blutigen Spiel gehört wohl auch ein Battle Pass mit makabren Inhalten. Auf der Steam-Seite von The Callisto Protocol sind alle Goodies aus dem Pass aufgelistet. Dabei sind neue Modi, Skins und sogar neue Todesanimationen - passenderweise dreizehn an der Zahl. Hier sind alle Inhalte aufgelistet:

Skin-Kollektion "Outer Way"

Skin-Kollektion "Watchtower"

Contagion-Paket - Modus mit Permadeath und angepasstem Schwierigkeitsgrad, 13 Todesanimationen für Jacob

Riot-Paket - Neues Gebiet, Horden-Modus, 12 Todesanimationen für Gegner

Story-DLC - Geht noch weiter in die Tiefe

Den Pass gibt es leider nicht kostenlos. Stattdessen ist er Bestandteil der Digital-Deluxe-Edition, die 79,99 Euro kostet und somit 20 Euro teurer ist als die Standard-Version. Neben dem Season Pass werden keine weiteren Inhalte für die Premium-Version von The Callisto Protocol angegeben.

Das ist doch mal ein anständiger Haufen Inhalte, auf den ihr euch freuen könnt, wenn The Callisto Protocol am 2. Dezember 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series erscheint.