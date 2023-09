Lies of P: Ältester der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens besiegen, Boss im Malum-Distrikt

Die Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens in Lief of P ist der Boss in der Malum-Distrikt.

Es handelt sich um den Ältesten, euren Hauptgegner, und drei kleine Gehilfen, die immer wieder in den Kampf eingreifen und stören. Die Begegnung verläuft also entweder frustrierend schwer, wenn man von mehreren Feinden überfordert wird, oder solide machbar, wenn man die folgenden Tipps beherzigt.

Kampf gegen die Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens gewinnen

Vorab: Ein Gespenst, das sich mit einem Sternfragment vor der Arena beschwören lässt, ist nichts Neues, aber vor allem in diesem Kampf keine Schande. Der Helfer lenkt sehr solide mindestens einen Gegner ab und hält sich ganz gut auf den Beinen. Man kann es aber auch ohne schaffen.

So nah sollte sich nur heranwagen, wer wirklich gut ist im Blocken oder Ausweichen. Ansonsten ist respektvoller Abstand angesagt.

Der Kampf an sich nervt deshalb, weil der Älteste in bestimmten Abständen Verstärkung von einem seiner Freunde bekommt. Diesen solltet ihr dann schnellstmöglich ausschalten, um nicht zwei Feinde gleichzeitig im Blick behalten zu müssen.

Dafür empfehlen sich diverse Consumables, die man beim Händler im Red Lobster Inn kaufen kann (einfach vom Stargazer hineinlaufen und rechts die Leiter hoch). Beispielsweise können uns die folgenden Objekte helfen: Wurfkugeln, Kadaverflüssigkeit, Thermit, Wurfzellen, Streugranaten (kosten allesamt zwischen 400 und 470 Ergo).

Kauft von allem die Obergrenze (drei bzw. fünf) und legt die gekauften Consumables in die oberen oder unteren Taschen, um fix darauf zugreifen zu können. Ballert einem Gehilfen der Bruderschaft, sobald er aufkreuzt, genug dieser Items entgegen und er sollte stark geschwächt von der Bildfläche verschwinden.

Es geht hierbei nur darum, die Verstärkung so schnell wie möglich loszuwerden, ohne in einen direkten Nahkampf verwickelt zu werden. Es spielt auch keine Rolle, was ihr genau werft. Hauptsache Schaden, und das schnell, bevor ihr der Übermacht unterliegt.

Die Verstärkung müssen wir schnellstmöglich loswerden.

Der Älteste an sich ist kein allzu schwieriger Gegner, wenn man erst mal die Zeit hat, sich auf ihn zu konzentrieren. Haltet Abstand und wartet auf bestimmte Angriffe seinerseits.

Einer davon ist die Sprungattacke. Sobald er gelandet ist und die Waffe in den Boden haut, braucht er für gewöhnlich einen Moment, um sich aufzurichten. Nutzt das für einen bis zwei Treffer.

Vollführt er mit der Klinge einen Wirbelangriff, bei dem er sich in der Regel fünfmal hintereinander um die eigene Achse dreht, wartet auch davon das Ende ab und kontert mit einem Schlag.

Der Überkopfschlag bietet sich an, um im Anschluss zu kontern.

Die beste Chance haben wir aber, nachdem er einen Überkopfhieb ausgeführt und die Waffe in den Boden gehauen hat. Dies erfolgt meist am Ende seiner Sechserkombo (die man unbedingt meiden sollte).

Wartet also seine aus sechs Schwingern und Schlägen bestehende Kombo ab, dasht links an ihm vorbei, wenn er den finalen Überkopfschlag ausführt, und gebt ihm danach Saures. Die Zeit reicht nur für einen, maximal zwei Treffer.

Bleibt ihm stets so weit vom Hals, dass ihn der Flamberge-Legionsarm im Rückwärtsgang gerade so trifft. Nicht näher herangehen, sonst verwickelt er euch in seine Schlagfolgen.

Wartet dann wieder auf eine der Möglichkeiten (Sprungangriff, Wirbelattacke, Überkopfhieb, Wutangriff) und kontert danach mit einem oder zwei Schlägen. So zieht sich der Kampf bis zum Ende hin, hier und da ein wenig nervig, aber machbar, solange man sich mit den Wurfgeschossen sofort um die Verstärkung kümmert, sobald sie aufkreuzt.

Beim Ältesten muss man derweil maßvoll agieren und sich mit einem Treffer zufriedengeben, dann wegrollen und wieder Abstand suchen. Niemals kopflos auf ihn einprügeln, sonst trifft er euch schneller, als man gucken kann.