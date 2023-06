Nachschub für Diablo 4 ist gesichert: Mindestens zwei Erweiterungen sind geplant.

Diablo 4 erscheint erst morgen offiziell für alle, wird uns aber noch viele Jahre erhalten bleiben und beschäftigen.

Blizzard hat jedenfalls vor, uns regelmäßig mit Nachschub zu versorgen. Einerseits in Form von Seasons und andererseits mit Erweiterungen.

Zwei Erweiterungen geplant

Und dahingehend finden auch schon die ersten Arbeiten statt, da Blizzard an mehreren Dingen parallel arbeitet.

Season 1 soll Mitte bis Ende Juli starten und ist so gut wie fertig. Davon abgesehen arbeitet man nach Angaben von General Manager Rod Fergusson bereits an der zweiten Season.

Zugleich bestätigt er im Gespräch mit Kinda Funny Games, dass mindestens zwei Erweiterungen für Diablo 4 geplant sind.

"Wir stehen kurz vor dem Launch des Hauptspiels, wir schließen die erste Season ab, wir arbeiten an der zweiten Season, wir arbeiten an der ersten Erweiterung, wir beginnen mit der zweiten Erweiterung - all das passiert gerade jetzt", sagt er.

Jede Season soll ungefähr ein Quartal andauern, unklar bleibt noch, für wann genau die Erweiterungen geplant sind und ob es letztlich bei zwei bleiben wird.

Auch die Seasons bringen – neben anderen Dingen – neue Story-Inhalte mit, die aber mehr Nebenmissionen entsprechen. Große Story-Fortführungen hebt man sich für Erweiterungen auf.