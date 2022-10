Overwatch 2 Season 1 Battle Pass: Kosten, mythischer Skin Cyber Dämon und wie man Kiriko freischaltet

Overwatch 2 ist jetzt Free-2-Play, aber irgendwie muss das Geld ja hereinkommen. Also gibt es natürlich einen Battle Pass für Overwatch 2. Für die junge Serie ist das die erste Runde dieser Art von Monetarisierung, aber wer ähnliche Spiele kennt, kennt auch das Prinzip des Overwatch 2 Season 1 Battle Pass.

Im Grunde bekommt ihr alles, was ihr zum Spielen benötigt, auch so, aber im Battle Pass gibt es dann halt eine Reihe von Belohnungen, wenn ihr den Pass habt und fleißig spielt. Dabei helfen euch dann auch das direkte Freischalten der neuen Heldin Kiriko und der satte 15 % XP Bonus, den euch der Pass gibt.

Spielt ihr brav durch die ganze Overwatch 2 Season 1, erwartet euch am Ende der Stufe 80 mystische Skin Cyber Dämon. Aber bis dahin gibt es noch viel mehr mit dem Battle Pass abzuräumen.

Alle Battle Pass Skins von Overwatch 2 Season 1

Alle zehn Level schaltet ihr in Overwatch 2 Season 1 mit dem Battle Pass einen neuen Skin frei. Den ersten Skin des Battle Pass bekommt ihr sogar gleich, damit ihr direkt was für euer Geld im Spiel habt.

Hier sind alle Skins des Battle Pass von Overwatch 2 Season 1:

Overwatch Season 1 Stufe 80: Das ist der mythische Skin Cyber Dämon

Mit Stufe 80 schaltet ihr auch das Dämonische Abwehr Spray frei sowie ein neues Spieler-Icon, Cyber Dämon.

Mythische Skins wie der Cyber Dämon lassen sich ganz nach eurem Geschmack anpassen. Ihr könnt die Farben und Muster vielfältig anpassen und den mythischen Cyber Dämon ganz zu eurem eigenen machen.

Damit das richtig funktioniert, nimmt sich Blizzard viel Zeit, diese zu entwerfen. Es kann bis zu ein Jahr dauern, bis ein neuer mythischer Skin so funktioniert wie er soll und bereits jetzt arbeiten sie an mythischen Skins, die nicht vor Ende 2023 kommen werden.

Pro Season von Overwatch 2 soll es nur einen mythischen Skin geben, in der Season 1 also den Cyber Dämon und ihr bekommt ihr auch nur im Battle Pass.

Mit 25 Helden und einem Skin pro Season wird es eine Weile dauern, bis alle durch sind, aber es gibt derzeit noch keine Pläne, diese mythischen Skins außerhalb des Premium Battle Pass freizuschalten. Es kann sein, dass das eines Tages kommt, aber dann liegt es noch in weiter Ferne.

Wie man Kiriko in Overwatch 2 Season 1 freischaltet

Mit Kiriko kommt direkt eine neue Heldin in die Riege von Overwatch 2 Season 1 und es gibt zwei Arten, auf die ihr Kiriko freischalten könnt.

Stufe 55 des Gratis Battle Pass, also einfach lang genug spielen.

Stufe 1 des Premium Battle Pass. Effektiv kauft ihr sie mit dem Battle Pass direkt als Unlock.

Noch ist nicht ganz klar, wie lange es genau für den durchschnittlichen Spieler in Overwatch 2 dauern wird, um innerhalb einer Season ohne den Premium Pass Stufe 55 zu erreichen und neue Helden freizuspielen. Laut Blizzard werdet ihr dafür schon ein Weilchen spielen müssen, ein gutes Stück in die Season rein, aber bevor sie endet solltet ihr sich die neue Heldin Kiriko in Overwatch 2 freigeschaltet haben.

Zumindest habt ihr auf diese Weise das noch neue Spiel ausgiebig kennengelernt und bekommt schließlich einen neuen Charakter, ohne gleich Geld dafür ausgeben zu müssen.

Was der Overwatch 2 Season 1 Battle Pass kostet und welche Belohnungen er gibt

Die meisten dieser Belohnungen erfordern den Premium Pass Season 1, da ist Overwatch 2 nichts anderes als andere Free-2-Play-Titel. Ein paar Sachen bekommt ihr aber auch schon mit dem Gratis-Pass. Aber ja, wenn ihr alles wollt, dann kommt ihr um den Premium Pass nicht herum.

Der Overwatch 2 Season 1 Premium Battle Pass kostet 1000 Overwatch Münzen, das sind etwa 10 Euro.

Kiriko (bei Stufe 55)

2 Legendäre Skins

2 Waffen Charms

2 Souvenirs

1 Highlight Intro

15 zusätzliche Items (Emotes und ähnliches)

Sofortiger Zugang zu Kiriko

15% XP Battle Pass Bonus

1 mythischer Skin

5 legendäre Skins

2 epische Skins

3 Play of the Game Intros

4 Waffen Charms

3 Emotes

3 Souvenirs

6 Siegerposen

6 Namens Karten

8 Spieler-Icons

11 Sprüche

12 Sprays

Wenn ihr das erspielt und Stufe beziehungsweise Level 80 erreicht habt und damit das Ende der Progression von Overwatch 2 Season 1, dann seid ihr auf jeden Fall bereit für die nächste Saison in Overwatch 2.